Un esquelet de dinosaure de 150 milions d'anys poc trobat es subhastarà a París

Un esquelet de Camptosaurus ben conservat, sobrenomenat afectuosament Barry, es subhastarà a París el mes vinent. Descobert a Wyoming, EUA, a la dècada de 1990, el dinosaure va ser restaurat inicialment pel paleontòleg Barry James l'any 2000, d'aquí el seu nom. Recentment, el laboratori italià Zoic va adquirir l'esquelet i va realitzar més treballs de restauració. Amb 2.10 metres d'alçada i 5 metres de llarg, Barry és un exemplar excepcionalment intacte, amb el 90% del seu crani i el 80% del seu esquelet total conservat.

Segons el subhastador de l'Hotel Drouot, Alexandre Giquello, la integritat de Barry el converteix en una troballa extremadament rara. Els exemplars de dinosaures al mercat de l'art són poc freqüents, amb només unes poques vendes a tot el món cada any. De fet, l'abril d'aquest any, un esquelet compost d'un tiranosaure rex gegant, format per 293 ossos obtinguts de tres T-Rex diferents, es va vendre per 9.4 milions de dòlars en una subhasta a Zuric. Això demostra l'interès i el valor significatius que tenen aquests fòssils.

El Camptosaurus va ser un gran dinosaure herbívor que va existir durant els períodes del Juràssic final al Cretaci inicial. Amb el preu previst de la subhasta de Barry que oscil·la fins als 1.2 milions d'euros (1.98 milions de dòlars), la seva raresa i la seva excepcional conservació contribueixen al seu valor. Aquesta venda representa una oportunitat perquè els entusiastes i col·leccionistes de la paleontologia adquireixin una peça notable d'història natural. L'esquelet s'exposarà públicament abans de la subhasta, cosa que permetrà a les persones interessades meravellar-se amb aquesta meravella de 150 milions d'anys.

