Els astrònoms detecten la ràdio ràpida més llunyana, donant llum a la matèria desapareguda de l'univers

By

Un equip d'astrònoms ha fet un descobriment emocionant: afirmen haver detectat la ràdio ràpida més llunyana mai observada. Es creu que l'explosió, que es va detectar per primera vegada el juny de 2022 pel telescopi Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), es va originar a partir d'un grup de galàxies que es van fusionar. S'estima que l'energia alliberada durant aquest esdeveniment còsmic equival a 30 anys d'emissió total del sol, condensada en una fracció de mil·lisegon.

Mitjançant l'ús d'una sèrie de plats connectats al radiotelescopi, els investigadors van poder reduir la font de la ràdio. Després van utilitzar el Very Large Telescope de l'Observatori Europeu Austral per buscar la galàxia d'on es va originar l'esclat. Aquest descobriment és la primera vegada que es descobreix que una ràfega d'aquest tipus és més antiga i més llunyana que qualsevol ràdio ràpida detectada anteriorment.

Les ràfegues ràpides de ràdio, que són polsos de curta durada d'emissions de ràdio intenses, han desconcertat els astrònoms durant anys. Tot i que fins ara s'han identificat aproximadament 50, els científics creuen que n'hi ha milers més esperant per ser detectats. A més, l'estudi suggereix que aquests esclats podrien proporcionar informació valuosa per mesurar la massa de l'univers.

Els mètodes actuals utilitzats per estimar la massa de l'univers han produït resultats contradictoris que desafien el model estàndard de la cosmologia. Tanmateix, els investigadors d'aquest descobriment proposen que l'estudi de les ràfegues ràpides de ràdio pot ajudar a omplir les peces que falten del trencaclosques. Concretament, observant aquests esclats, els científics poden mesurar la matèria "falta" entre les galàxies i obtenir una comprensió més precisa de la massa de l'univers.

Segons el professor Ryan Shannon, co-líder de l'estudi, falta més de la meitat de la matèria normal esperada a l'univers. Es creu que aquesta matèria es troba a l'espai entre galàxies, però la seva naturalesa difusa i calenta dificulta la seva detecció mitjançant tècniques convencionals. Les troballes de l'equip s'alineen amb el treball del desaparegut astrònom australià Jean-Pierre Macquart, que va demostrar el 2020 que les ràfegues de ràdio ràpides més llunyanes revelen gasos difusos entre galàxies.

Aquest darrer descobriment confirma la prevalença de ràfegues ràpides de ràdio al cosmos i destaca la seva importància potencial per estudiar l'estructura de l'univers. Tanmateix, l'equip reconeix que la generació actual de telescopis pot estar arribant als seus límits per detectar esclats més llunyans. Es necessitaran dispositius futurs més potents per descobrir els misteris d'aquests fenòmens còsmics.

Fonts: [Nom de la font]