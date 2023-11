Roques espacials recentment descobertes que la Terra s'enfonsa

By

La NASA ha detectat recentment cinc asteroides que es preveu que facin trobades properes amb la Terra en els propers dies. Aquests objectes celestes, que varien en mida i velocitat, ofereixen oportunitats inestimables als científics per estudiar la dinàmica i el comportament dels asteroides.

Una de les roques espacials més intrigants és l'asteroide 2023 VW5. Amb una amplada d'aproximadament 89 peus, aquest asteroide és bastant gran. Llança per l'espai a una velocitat sorprenent d'uns 40,269 quilòmetres per hora. Durant la seva aproximació més propera, es trobarà a una distància d'1.7 milions de quilòmetres del nostre planeta.

Un altre asteroide notable és l'asteroide 2023 WV. Aquesta roca espacial en particular mesura gairebé 51 peus d'ample i passarà per la Terra el mateix dia que l'asteroide 2023 VW5. La seva òrbita el portarà a una proximitat d'aproximadament 879,000 quilòmetres, mentre que navega a una velocitat d'uns 50,598 quilòmetres per hora.

Aquestes trobades properes ofereixen als científics l'oportunitat de reunir informació detallada sobre les composicions, les formes i les trajectòries d'aquests asteroides. Mitjançant l'estudi d'aquests objectes celestes, els investigadors poden obtenir informació sobre els seus orígens i les possibles amenaces que poden suposar per al nostre planeta.

FAQ:

P: Quants asteroides passaran per la Terra en els propers dies?

R: La NASA ha detectat un total de cinc asteroides que faran trobades properes amb la Terra.

P: Quines mides tenen aquests asteroides?

R: Les mides dels asteroides oscil·len entre aproximadament 51 peus i 89 peus d'amplada.

P: Quines són les velocitats d'aquests asteroides?

R: Els asteroides viatgen a velocitats que van des d'uns 40,269 quilòmetres per hora fins a 50,598 quilòmetres per hora.

P: A quina distància s'aproximarà a la Terra l'asteroide més proper?

R: L'asteroide més proper es trobarà a una distància d'1.7 milions de quilòmetres de la Terra.

P: Què poden aprendre els científics estudiant aquests asteroides?

R: Mitjançant l'estudi d'aquests asteroides, els científics poden recopilar informació sobre les seves composicions, formes i trajectòries, obtenint informació sobre els seus orígens i les possibles amenaces per a la Terra.