Espiral de Fibonacci utilitzada per a la navegació lunar

Els científics han desenvolupat un nou mètode per a la navegació lunar, utilitzant l'espiral de Fibonacci per calcular els paràmetres òptims per a un sistema semblant al GPS a la Lluna. L'enfocament innovador ajuda a modernitzar la navegació dels vehicles lunars, oferint un mapatge més precís basat en la forma el·lipsoïdal única de la Lluna.

Kamilla Cziráki, estudiant de geofísica de la Universitat Eötvös Loránd, va col·laborar amb el professor Gábor Timár per aplicar la metodologia del matemàtic Fibonacci per adaptar el sistema GPS de la Terra a la Lluna. Les seves troballes es van publicar a la revista Acta Geodaetica et Geophysica.

Mentre la humanitat es prepara per tornar a la Lluna, hi ha un enfocament a trobar mètodes de navegació lunar. És probable que els futurs vehicles lunars siguin assistits per un sistema de navegació per satèl·lit similar al GPS a la Terra. Tanmateix, els sistemes GPS actuals no tenen en compte la forma del nostre planeta, sinó que utilitzen un el·lipsoide de rotació que millor s'ajusta al geoide.

Per aplicar solucions de programari GPS a la Lluna, cal definir paràmetres específics. La forma de l'el·lipsoide que millor s'adapta a la superfície de la Lluna i els semi-eixos majors i semimenors són factors importants. La forma de la Lluna no és perfectament esfèrica, però es pot aproximar com un el·lipsoide giratori.

En el seu estudi, Cziráki i Timár van calcular els paràmetres de l'el·lipsoide rotatiu que s'ajusten millor a la forma teòrica de la Lluna mitjançant una base de dades anomenada selenoide lunar. Van utilitzar l'esfera de Fibonacci per organitzar punts de mostra a la superfície de la Lluna, augmentant gradualment el nombre de punts de mostreig per estabilitzar els valors dels paràmetres.

Es va escollir l'espiral de Fibonacci, un mètode establert pel matemàtic Leonardo Fibonacci, perquè es pot implementar amb codi senzill i proporciona resultats precisos. Aquest mètode també s'ha aplicat a la Terra, reconstruint una bona aproximació de l'el·lipsoide WGS84 utilitzat pel GPS.

Aquest nou enfocament de la navegació lunar és prometedor per a futures missions d'exploració lunar, proporcionant mapes més precisos basats en la forma única de la Lluna. Representa un pas important en la modernització dels sistemes de navegació de vehicles lunars i en la millora de la nostra comprensió de la superfície de la Lluna.

