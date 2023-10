Els astrònoms detecten una misteriosa explosió d'ones de ràdio de fa 8 milions d'anys

By

Un informe recent de CNN.com revela que els astrònoms han fet un descobriment fascinant: la detecció d'una misteriosa explosió d'ones de ràdio que ha trigat 8 milions d'anys a arribar a la Terra. Aquestes ràfegues ràpides de ràdio (FRB) no només són increïblement distants, sinó també molt enèrgiques.

Els FRB són ràfegues intenses d'ones de ràdio que només duren mil·lisegons. Els seus orígens segueixen sent molt desconeguts, però es creu que són flaixos transitoris extragalàctics d'ones de ràdio. S'ha observat que alguns FRB tenen durades diferents, amb alguns que mostren sub-ràfegues que duren només microsegons, mentre que altres poden persistir durant diversos segons.

El FRB més recent observat, conegut com FRB 20220610A, s'ha localitzat en un complex sistema de galàxies host amb un valor de desplaçament cap al vermell d'1.016 ± 0.002. La font d'aquests FRB ha estat durant molt de temps un tema d'especulació i teories, i alguns suggereixen que podrien ser el resultat de la col·lisió de púlsars amb asteroides en sistemes estel·lars llunyans.

Els astrònoms han confiat en radiotelescopis com la matriu ASKAP a Austràlia Occidental per rastrejar i estudiar aquests esclats còsmics esquius. La matriu ASKAP va tenir un paper crucial en la detecció del FRB de juny de 2022, ajudant els investigadors a determinar-ne l'origen. Les observacions de seguiment utilitzant el Very Large Telescope de l'Observatori Austral Europeu van revelar que la galàxia font de l'FRB és més antiga i més llunyana que qualsevol altra font FRB descoberta anteriorment, probablement formant part d'un grup de galàxies fusionades.

Els investigadors de la Universitat de Tòquio han establert paral·lelismes interessants entre els FRB i els fenòmens naturals com els terratrèmols i les erupcions solars. Tot i que els FRB mostren diferències significatives amb les erupcions solars, comparteixen similituds notables amb els terratrèmols. Aquesta troballa dóna suport a la teoria que els FRB són causats pels "terratrèmols" que es produeixen a la superfície de les estrelles de neutrons. La comprensió del comportament de la matèria d'alta densitat i els aspectes de la física nuclear es podria ajudar molt amb un estudi posterior dels FRB.

La causa dels FRB segueix sent un misteri, tot i que s'ha especulat que alguns d'aquests esclats podrien tenir un origen extraterrestre. Tanmateix, la teoria predominant suggereix que almenys alguns FRB són emesos per magnetars, que són estrelles de neutrons amb camps magnètics extremadament forts.

Curiosament, el descobriment del FRB de 8 milions d'anys podria ajudar a resoldre el misteri de la matèria desapareguda de l'univers. Els científics creuen que la meitat de la matèria que hauria d'existir a l'univers avui està efectivament desapareguda. Aquesta "matèria que falta" està formada per barions, la matèria ordinària formada per protons i neutrons. A mesura que els FRB viatgen a grans distàncies, la seva radiació es dispersa per aquesta matèria que falta. Mitjançant la mesura de les distàncies a uns quants FRB, els investigadors poden ser capaços de determinar la densitat de l'univers i, potencialment, localitzar la seva matèria bariònica que falta.

Fonts: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com