El dissabte 14 d'octubre a les 16:15 hora universal tindrà lloc un rar esdeveniment celeste conegut com a eclipsi solar anular. Aquest eclipsi, sovint anomenat eclipsi "anell de foc", es produeix quan la lluna cobreix parcialment el centre del sol, deixant una llum visible en forma d'anell al voltant de la lluna. L'eclipsi durarà aproximadament 4 minuts i 30 segons.

Més de 70 milions de nord-americans tindran l'oportunitat de presenciar aquest esdeveniment espectacular, segons la NASA. L'eclipsi serà visible dins d'un camí de 125 milles d'ample que s'estén per nou estats dels Estats Units, inclosos Oregon, Califòrnia, Nevada, Utah i Texas. Dins d'aquest camí, hi viuen més de 6.6 milions de nord-americans.

Per a aquells que estiguin fora del camí, a tota Amèrica del Nord, Central i del Sud, serà visible un eclipsi solar parcial. És essencial portar ulleres d'eclipsi solar en tot moment quan es visualitzi l'eclipsi, independentment de si es tracta d'un "anell de foc" o d'un eclipsi parcial.

Després de passar pels Estats Units, l'eclipsi serà visible des de diversos països d'Amèrica Central i del Sud, com Mèxic, Belize, Hondures, Nicaragua, Panamà, Colòmbia i Brasil.

Per tenir la millor experiència visual, s'aconsella trobar un lloc dins del camí de l'eclipsi que no estigui molt concorregut. És probable que els parcs nacionals populars al llarg del camí, com el Parc Nacional del Llac Cràter a Oregon i el Parc Nacional Bryce Canyon a Utah, atraguin un gran nombre de visitants. Es recomana planificar amb antelació i arribar aviat al lloc de visualització.

Els llocs Honeypot, com ara Monument Valley Navajo Tribal Park, Four Corners Navajo Tribal Park i parts del Monument Nacional Canyon de Chelly, estaran tancats durant l'eclipsi a causa de la seva importància en la cultura Navajo.

Tot i que l'"anell de foc" proporcionarà una visió impressionant, els que estan fora del camí encara poden presenciar un eclipsi solar parcial. La quantitat de sol enfosquida per la lluna variarà segons la ubicació. Les ciutats més allunyades del camí, com Nova York, experimentaran un eclipsi al voltant del 22%, mentre que ciutats com Austin, Texas, a només 70 milles del camí, observaran un gran eclipsi del 88%.

Recordeu estar al dia de la informació més recent sobre l'eclipsi solar, incloses les opcions de viatge i allotjament, de fonts fiables com WhenIsTheNextEclipse.com i The Complete Guide To The Great North American Eclipse del 8 d'abril de 2024.

Fonts:

- NASA

– WhenIsTheNextEclipse.com