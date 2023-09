Els científics creen seda d'aranya utilitzant cucs de seda modificats genèticament

By

Els científics xinesos han fet un gran avenç en sintetitzar la seda d'aranya a partir de cucs de seda modificats genèticament. Les fibres resultants són sis vegades més resistents que el Kevlar, un material que s'utilitza habitualment en armilles antibales. Aquesta investigació, publicada a la revista Matter, presenta una alternativa sostenible i ecològica a les fibres sintètiques, amb aplicacions potencials en diverses indústries.

Tradicionalment, la seda d'aranya ha estat reconeguda com una alternativa sostenible a les fibres sintètiques pel seu reduït impacte ambiental. Tanmateix, els esforços per replicar artificialment la seda d'aranya s'han enfrontat a reptes, especialment en la reproducció de la capa superficial protectora que les aranyes apliquen a les seves xarxes. Els mètodes anteriors han lluitat per aplicar aquesta capa, limitant la practicitat i la durabilitat de la seda artificial d'aranya.

L'ús de cucs de seda modificats genèticament ofereix una solució a aquest problema. Els cucs de seda recobreixen naturalment les seves pròpies fibres amb una capa protectora similar, cosa que els converteix en un candidat adequat per produir seda d'aranya. En introduir gens de proteïnes de seda d'aranya a l'ADN dels cucs de seda mitjançant la tecnologia d'edició de gens CRISPR-Cas9, els investigadors van poder produir proteïnes de seda d'aranya de longitud completa. Les fibres resultants es van filar per crear un material més fort que el Kevlar.

Les implicacions d'aquest avenç són immenses. La seda d'aranya es podria utilitzar en diverses indústries, com ara l'enginyeria biomèdica, la tecnologia aeroespacial i l'exèrcit. Té el potencial de crear peces de roba i armilles antibales més resistents i còmodes. A més, es podria utilitzar en la producció de materials intel·ligents.

L'estudi també destaca el potencial per a la comercialització a gran escala de la seda d'aranya. Els cucs de seda ja es crien comercialment per a la seva seda, cosa que fa que sigui factible i rendible produir fibres de seda d'aranya amb cucs de seda modificats genèticament. A més, els investigadors tenen previst desenvolupar cucs de seda modificats genèticament que produeixin fibres de seda d'aranya utilitzant aminoàcids tant naturals com d'enginyeria, ampliant les possibilitats d'aquest material innovador.

Aquesta investigació innovadora obre el camí cap a un futur més sostenible, oferint una alternativa ecològica a les fibres sintètiques amb nombroses aplicacions a totes les indústries.

- "Fibres de seda d'aranya senceres d'alta resistència i ultraresistents filades a partir de cucs de seda transgènics" - Junpeng Mi et al. – Matèria (2023)