La NASA supervisa l'asteroide colossal que s'apropa a la Terra

La NASA està supervisant de prop l'aproximació d'un asteroide massiu conegut com 1998 HH49. Es calcula que té la mida d'un edifici a 600 peus, aquest asteroide volarà per la Terra demà, 17 d'octubre. Amb una aproximació més propera d'aproximadament 1.17 milions de quilòmetres, la NASA ha classificat aquest asteroide com a potencialment perillós per la seva mida.

Pertanyent al grup d'asteroides Apol·lo, que creuen la Terra i representen amenaces potencials, 1998 HH49 es va observar per primera vegada el 28 d'abril de 1998. Viatjarà a una velocitat relativa de 53,233 quilòmetres per hora. La classe d'asteroides Apol·lo va cridar l'atenció l'any 2013 quan el meteor de Chelyabinsk, pertanyent a aquest grup, va explotar sobre la ciutat russa de Chelyabinsk, causant danys i ferits generalitzats.

Per avaluar el risc d'impacte i entendre millor l'òrbita d'aquests asteroides propers a la Terra, la NASA utilitza un sistema sofisticat anomenat Sentry II. En recopilar observacions precises de la posició d'un asteroide al cel, les dades es reporten al Minor Planet Center, que després introdueix aquesta informació al Centre d'Estudis d'Objectes Prop de la Terra (CNEOS). El CNEOS utilitza aquestes dades per establir l'òrbita més probable de l'asteroide al voltant del Sol.

Sentry II utilitza un algorisme únic per avaluar escenaris d'impacte potencial i selecciona estratègicament punts aleatoris dins de la regió d'incertesa per identificar esdeveniments de baixa probabilitat. Això permet a la NASA controlar i fer un seguiment dels asteroides potencialment perillosos i emetre alertes quan sigui necessari.

A mesura que les tempestes solars i els asteroides continuen suposant riscos per al nostre planeta, el monitoratge diligent i els sistemes avançats de la NASA proporcionen informació crucial per protegir la Terra dels impactes potencials.

