El tercer grup d'astronautes: pioners de l'exploració espacial

L'octubre de 1963, la NASA va anunciar la selecció del seu tercer grup d'astronautes. Aquestes 14 persones van ser escollides d'un grup de 720 candidats militars i civils, el que el converteix en el grup d'astronautes més educat en aquell moment. La seva missió era fer volar la nau espacial Gemini de dos seients, que va ser dissenyada per provar tècniques per al programa d'aterratge a la Lluna Apol·lo.

Tràgicament, quatre membres d'aquest grup van morir abans de fer el seu primer vol espacial. Tanmateix, els 10 astronautes restants van fer un total de 18 missions als programes Gemini i Apollo. Set d'ells van viatjar a la Lluna, i quatre fins i tot van tenir l'oportunitat de caminar per la seva superfície. Un astronauta també va fer una missió de llarga durada a bord de Skylab.

El procés de selecció d'aquest tercer grup d'astronautes va ser rigorós. Els candidats havien de ser ciutadans nord-americans amb una llicenciatura en enginyeria o ciències físiques, tenir experiència en pilot de proves o 1,000 hores d'avions voladors, tenir 34 anys o menys i no tenir més de sis peus. De les 720 sol·licituds rebudes, el tribunal de selecció va escollir 136 candidats per a una selecció addicional, i finalment es va reduir als 14 primers.

En ser seleccionats, els nous astronautes van rebre un ampli entrenament i familiarització amb diversos aspectes del programa espacial. Van rebre encàrrecs tècnics per adquirir experiència en àrees específiques, com ara el disseny i els sistemes de control de naus espacials. Els seus cursos cobrien temes com l'astronomia, l'aerodinàmica, la medicina espacial i la geologia. Fins i tot es van sotmetre a entrenaments de supervivència en diferents entorns, incloses selves, deserts i aigua.

Els 14 astronautes provenien de diferents orígens, amb set de la Força Aèria dels EUA, quatre de la Marina dels EUA, un del Cos de Marines dels EUA i dos civils amb experiència militar. Cada astronauta va tenir les seves pròpies contribucions úniques al programa, com Edwin E. "Buzz" Aldrin, que es va convertir en la segona persona a caminar per la Lluna durant la missió Apol·lo 11.

El tercer grup d'astronautes va tenir un paper crucial en l'avenç de l'exploració espacial. Van obrir el camí per a futures missions i van ampliar el nostre coneixement del cosmos.

Fonts: NASA