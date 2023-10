The Psyche Mission: Desbloquejar els secrets d'un asteroide ric en metalls

By

La nau espacial Psyche de la NASA s'embarcarà en una missió innovadora per estudiar un asteroide ric en metalls, situat al cinturó d'asteroides principal entre Mart i Júpiter. Com a primera missió d'aquest tipus, Psyche pretén oferir als científics coneixements valuosos sobre la formació de cossos rocosos dins del nostre sistema solar.

Es creu que l'asteroide, anomenat Psyche, té una composició similar a l'interior ric en metalls d'un planetesimal, un bloc de construcció d'un planeta rocós que no es va formar completament. Estudiant aquest asteroide de prop, els científics esperen desentranyar els misteris que envolten els orígens del nostre sistema solar.

Un aspecte intrigant de la missió Psyche és que podria oferir una perspectiva diferent sobre com es formen els objectes del sistema solar. A diferència de les roques que es troben a Mart, Venus i la Terra, la superfície de Psique mostra una clara manca d'òxids de ferro. Això podria suggerir que la història i el procés de formació de Psique difereixen de les històries estàndard de la formació planetària.

Per aconseguir els seus objectius, la nau espacial Psyche està equipada amb tres instruments científics i una investigació científica de la gravetat. El magnetòmetre buscarà proves d'un antic camp magnètic, proporcionant pistes sobre la composició de l'asteroide. L'espectròmetre de raigs gamma i neutrons ajudarà a determinar els elements químics que formen Psyche, mentre que la imatge multiespectral proporcionarà informació sobre la seva composició mineral i la seva topografia.

A més dels seus instruments científics, Psyche utilitzarà un sistema de propulsió altament eficient alimentat per propulsors d'efecte Hall. Aquests propulsors utilitzen camps elèctrics i magnètics per accelerar àtoms carregats de gas xenó, creant propulsió. Aquesta serà la primera vegada que aquest tipus de sistema de propulsió s'utilitza més enllà de la Lluna, basant-se en tecnologies utilitzades anteriorment per la missió Dawn de la NASA.

La missió Psyche és un esforç col·laboratiu, que extreu coneixements i recursos de la NASA, les universitats i la indústria. Dirigit per la investigadora principal Lindy Elkins-Tanton de la Universitat Estatal d'Arizona, la missió ofereix oportunitats als estudiants de participar i participar en projectes científics, d'enginyeria i creatius.

Per a aquells interessats a seguir el progrés de la missió, la NASA ofereix diverses vies d'implicació. La pàgina web "implica't" ofereix activitats, pràctiques i recursos educatius, mentre que les plataformes de xarxes socials ofereixen actualitzacions periòdiques. El lloc web de la missió i l'eina Eyes on the Solar System de la NASA ofereixen informació addicional i un seguiment en temps real de la nau espacial.

Amb la seva data de llançament fixada per al 12 d'octubre de 2023, la missió Psyche té la promesa de desvelar els secrets d'un asteroide ric en metalls. Explorant Psyche, els científics esperen obtenir una millor comprensió de les col·lisions violentes i l'acumulació de matèria que van provocar la formació de planetes com el nostre.

Font: NASA (National Aeronautics and Space Administration)