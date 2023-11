Els descobriments sorprenents del telescopi James Webb de la NASA ofereixen nous coneixements sobre el Centre Galàctic

El telescopi espacial James Webb de la NASA ha tornat a sorprendre els astrònoms amb les seves capacitats excepcionals, proporcionant aquesta vegada una visió captivadora de l'enigmàtica regió de formació estel·lar de Sagitari C (Sgr C) al cor de la nostra galàxia. Situat a uns 300 anys llum de distància del forat negre supermassiu Sagitari A al centre de la Via Làctia, Sgr C és un espectacle de 500,000 estrelles, amb un enfocament particular en una col·lecció de protoestrelles robant el focus.

En aquesta imatge innovadora, la resolució i la sensibilitat sense precedents de Webb revelen innombrables característiques mai abans observades en aquesta regió. "Webb revela una quantitat increïble de detalls, que ens permeten estudiar la formació d'estrelles en aquest tipus d'entorn d'una manera que abans no era possible", va dir Samuel Crowe, investigador principal i estudiant de grau a la Universitat de Virgínia. Aquesta visió notable prové de la manca de dades infrarojes anteriors i de les immenses capacitats del telescopi Webb.

Una de les troballes clau és la presència d'una protoestrella massiva, més de 30 vegades la massa del nostre Sol, enclavada dins d'aquest jove cúmul estel·lar. Tot i que el núvol que envolta aquestes protoestrelles sembla fosc i poc poblat, és, de fet, una de les regions més densament empaquetades de la galàxia. La densitat del núvol obstrueix la llum de les estrelles situades darrere seu, creant una il·lusió de buit.

La càmera d'infrarojos propers (NIRCam) de Webb ha capturat extenses emissions d'hidrogen ionitzat que envolten la part inferior del núvol fosc en matisos cians vibrants. El gran abast d'aquesta regió d'hidrogen desafia les teories existents, ja que s'estén molt més enllà del que s'havia observat anteriorment. Els astrònoms s'enfronten ara a la intrigant tasca d'entendre els orígens i la influència d'aquesta regió d'hidrogen estesa.

Un altre enigma fascinant rau en les estructures disperses i caòtiques semblants a agulles dins de l'hidrogen ionitzat, que requereixen més investigacions. Rubén Fedriani, coinvestigador del projecte a l'Institut Astrofísica d'Andalusia a Espanya, descriu el centre galàctic com un "lloc ple de gent i tumultuós", en el qual núvols de gas altíssims formen estrelles que interactuen amb el gas circumdant a través dels seus fluxos de sortida, dolls. , i radiació.

A mesura que els científics continuen desvelant els misteris amagats a l'extensió celeste, els descobriments del telescopi James Webb des del cor de la nostra galàxia ofereixen oportunitats sense precedents per aprofundir més en secrets còsmics. Situat a només 25,000 anys llum de la Terra, el centre galàctic ofereix als astrònoms una visió de prop de les estrelles individuals, il·luminant l'intricat procés de formació estel·lar i la seva dependència de l'entorn còsmic únic. Amb cada revelació, el telescopi Webb obre el camí per a una comprensió més profunda del nostre univers.