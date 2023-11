El telescopi espacial James Webb de la NASA revela els secrets del centre galàctic

El telescopi espacial James Webb de la NASA ha proporcionat una visió sense precedents del cor de la nostra galàxia, descobrint detalls fascinants de la regió de formació estel·lar coneguda com Sagitari C (Sgr C). Aquesta imatge impressionant mostra una col·lecció de protoestrelles robant el focus enmig de les 500,000 estrelles que resideixen a uns 300 anys llum de Sagitari A, el forat negre supermassiu central de la Via Làctia.

A diferència de qualsevol observació anterior, les dades d'infrarojos capturades pel telescopi Webb ofereixen un nivell de resolució i sensibilitat increïbles, que permeten als científics descobrir nombroses característiques per primera vegada. Samuel Crowe, l'investigador principal de l'equip d'observació i estudiant de grau a la Universitat de Virgínia, va expressar il·lusió per la nova capacitat d'estudiar la formació estel·lar en aquest entorn. Les revelacions de Webb ofereixen una oportunitat inigualable per provar les teories actuals de la formació estel·lar en les condicions extremes del centre galàctic, segons el professor Jonathan Tan, un dels assessors de Crowe.

Un dels descobriments notables dins de Sagitari C és una protoestrella massiva, que supera 30 vegades la massa del nostre Sol. Curiosament, la densitat del núvol que envolta aquestes protoestrelles crea la il·lusió d'una zona menys poblada, tot i ser una de les zones més densament empaquetades de la galàxia. La imatge també mostra núvols infrarojos i foscos més petits, semblants a buits plens d'estrelles, on les noves estrelles estan en procés de formació.

L'instrument de la càmera d'infrarojos propers (NIRCam) de Webb va capturar extenses emissions d'hidrogen ionitzat envoltant la part inferior del núvol fosc, representades en tons cians vius. Aquesta regió d'hidrogen s'estén més lluny del previst, plantejant preguntes intrigants sobre les fonts dels seus fotons energètics. A més, els experts estan investigant les estructures caòtiques semblants a agulles dins de l'hidrogen ionitzat, que es dispersen en múltiples direccions.

Rubén Fedriani, co-investigador de l'Institut Astrofísica d'Andalusia a Espanya, descriu el centre galàctic com un lloc ple de gent i tumultuós, on els núvols de gas formen estrelles i impacten el gas circumdant a través dels seus vents, dolls i radiació.

A mesura que el telescopi espacial James Webb continua revelant els misteris del nostre univers, la nova comprensió del centre galàctic ofereix una valuosa informació sobre les complexitats de la formació estel·lar i l'entorn còsmic. Situat a 25,000 anys llum de la Terra, el centre galàctic ofereix als astrònoms la capacitat d'estudiar estrelles individuals amb un detall sense precedents, donant llum als diversos processos de formació estel·lar en diferents regions de la galàxia.

