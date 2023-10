Beneficis de l'ús de l'argila bentonita per a les dents i la cura bucal

L'argila bentonita, derivada de la cendra volcànica, està guanyant popularitat com a alternativa natural per a la higiene bucal. A diferència dels productes de cura oral convencionals que contenen productes químics i abrasius, l'argila bentonita ofereix diversos avantatges per a les dents i la salut bucal.

L'argila bentonita està formada per partícules carregades negativament que formen una estructura semblant a una esponja en contacte amb l'aigua. Aquesta estructura té la capacitat d'absorbir toxines, bacteris i fongs, per la qual cosa és una excel·lent opció per a la cura bucal. A més, deixa enrere minerals essencials com el calci i el magnesi, que són beneficiosos per a la salut bucal.

Per utilitzar argila de bentonita per a les dents, podeu crear una pols de dents casolana combinant argila de bentonita, bicarbonat de sodi, xilitol en pols, sal marina i unes gotes d'oli essencial per donar sabor. Barregeu els ingredients amb una cullera no metàl·lica i emmagatzemeu la pols en un recipient hermètic. Utilitzeu aquesta pols de la mateixa manera que la pasta de dents tradicional, idealment dues vegades al dia.

L'ús d'argila bentonita per a les dents ofereix diversos beneficis. En primer lloc, ajuda a eliminar les impureses de la boca, evitant el desenvolupament de la placa i el tàrtar. En segon lloc, neutralitza els bacteris i augmenta el pH de la boca, mantenint la salut bucal general. En tercer lloc, afavoreix la salut de l'esmalt aportant els minerals necessaris i estimulant la producció de saliva. Finalment, pot blanquejar i polir les dents, aportant una brillantor natural.

En conclusió, l'argila bentonita és una excel·lent alternativa a la pasta de dents artificial i els col·lutoris. Ofereix protecció contra toxines, bacteris, microorganismes i àcids produïts durant la descomposició dels aliments. Mitjançant l'ús d'argila de bentonita per a les dents, podeu aconseguir dents, genives i una higiene bucal en general sanes.

