Segons la NASA, cinc asteroides passaran per la Terra a distàncies properes

La NASA ha identificat cinc asteroides que s'espera que s'apropin a la Terra en un futur proper. Amb una amplada d'entre 20 peus i 1050 peus, aquests asteroides s'aproximaran més al nostre planeta.

El primer asteroide, que mesura uns 20 peus d'amplada, passarà a una distància d'aproximadament 352,000 milles de la Terra. Aquest asteroide relativament petit viatjarà a una velocitat de 11,000 milles per hora.

El segon asteroide és significativament més gran, amb una amplada d'uns 330 peus. Passarà a una distància d'aproximadament 0.34 unitats astronòmiques (UA), o uns 31 milions de milles. S'estima que la velocitat d'aquest asteroide és d'uns 21,000 milles per hora.

El tercer asteroide, que mesura uns 525 peus d'amplada, arribarà a 0.048 UA (uns 4.5 milions de milles) de la Terra. Es preveu que tingui una velocitat d'aproximadament 4,800 milles per hora.

El quart asteroide és el més gran del grup, amb una amplada de 1050 peus. Passarà a una distància d'aproximadament 0.04 UA (uns 3.7 milions de milles). Es preveu que aquest asteroide tingui una velocitat de 15,000 milles per hora.

Finalment, el cinquè asteroide, que mesura uns 65 peus d'amplada, arribarà a 0.079 UA (aproximadament 7.4 milions de milles) de la Terra. Viatjarà a una velocitat d'uns 10,000 quilòmetres per hora.

Tot i que aquests asteroides estan passant relativament a prop de la Terra, no hi ha motius de preocupació, ja que cap d'ells suposa una amenaça de col·lisió. La NASA controla regularment els asteroides per fer un seguiment dels seus camins i avaluar els possibles riscos que puguin suposar per al nostre planeta.

– Unitat Astronòmica (UA): unitat de longitud utilitzada en astronomia, igual a la distància mitjana entre la Terra i el Sol (uns 93 milions de milles o 150 milions de quilòmetres)

– Velocitat de la llum: la velocitat a la qual viatja la llum en el buit, aproximadament 299,792 quilòmetres per segon o unes 186,282 milles per segon.