Els antics diamants superprofunds il·luminen la formació de supercontinents

Un equip internacional d'experts ha analitzat els antics diamants súper profunds de mines del Brasil i l'Àfrica occidental, aportant una nova llum sobre la formació, l'estabilització i el moviment dels supercontinents. Aquests diamants, formats fa entre 650 i 450 milions d'anys sota el supercontinent Gondwana, proporcionen informació valuosa sobre l'evolució dels continents durant les primeres etapes de la vida complexa a la Terra.

Els diamants, que es van formar fa milions o milers de milions d'anys, poden proporcionar informació sobre el mantell de la Terra. Són un dels pocs minerals que poden sobreviure i registrar els antics cicles de creació i destrucció dels supercontinents. L'anàlisi d'aquests diamants superprofunds ha revelat processos geològics desconeguts anteriorment i el seu paper en el creixement de supercontinents com Gondwana.

L'equip d'experts, dirigit per la doctora Suzette Timmerman de la Universitat de Berna a Suïssa, va datar els diamants que es van formar a les profunditats de Gondwana. Van descobrir que els diamants es van formar quan el supercontinent va cobrir el pol sud fa entre 650 i 450 milions d'anys. Les roques hostes dels diamants es van fer flotants durant la formació del diamant, transportant material del mantell subduït i els diamants, contribuint eficaçment al creixement del supercontinent des de sota.

Fa uns 120 milions d'anys, Gondwana va començar a trencar-se, donant lloc a la formació dels oceans actuals com l'Atlàntic. Els diamants, que portaven inclusions atrapades de la roca hoste, van ser portats a la superfície de la Terra durant violentes erupcions volcàniques fa uns 90 milions d'anys. Aquestes erupcions es van produir als fragments continentals del Brasil i l'Àfrica occidental, que antigament van formar part de Gondwana.

L'estudi d'aquests diamants superprofunds ha proporcionat informació sobre la formació i l'estabilització dels continents, contribuint finalment a l'evolució primerenca de la vida a la Terra. La complexa història d'aquests diamants indica que han viatjat verticalment i horitzontalment dins de la Terra, traçant la formació i l'evolució del supercontinent. Aquesta investigació posa de manifest el paper integral dels diamants en la comprensió del creixement i el moviment dels continents.

S'estan realitzant experiments i anàlisis d'inclusions de diamants a la Universitat de Witwatersrand a Sud-àfrica, on s'estan desenvolupant un nou laboratori d'isòtops i metodologies. La investigació pretén millorar la nostra comprensió de com evolucionen i es mouen els continents, així com la seva importància per al desenvolupament i la sostenibilitat de la vida a la Terra.

