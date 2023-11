Els científics resolen un misteri centenari darrere del fum porpra de l'or explosiu

By

Científics de la Universitat de Bristol finalment han descobert el secret de llarga data darrere del fum morat produït quan detona l'or fulminant, el primer explosiu alt conegut del món. Aquesta troballa marca la resolució d'un trencaclosques d'alquímia de 400 anys d'antiguitat que ha intrigat els investigadors durant segles.

L'or fulminant, un compost descobert pels alquimistes al segle XVI, es compon de diversos compostos, sent l'amoníac la font principal del seu poder explosiu. En particular, l'alquimista alemany Sebald Schwaertzer va observar el fum clarament porpra emès per aquest material explosiu el 16, despertant curiositat entre els químics al llarg dels anys.

Tot i que la composició química de l'or fulminant es coneix des de fa força temps, el motiu del fum morat continuava sent un misteri. Tot i que anteriorment es sospitava que les nanopartícules d'or contribuïen al seu color, aquesta hipòtesi no tenia proves concretes. Tanmateix, el professor Simon Hall i el seu doctorat. l'estudiant Jan Maurycy Uszko de la Universitat de Bristol ara ha confirmat aquesta teoria.

Per investigar, l'equip d'investigació va crear or fulminant i va fer detonar amb cura mostres de 5 mg en paper d'alumini. Van recollir el fum resultant mitjançant malles de coure i el van analitzar amb un microscopi electrònic de transmissió. L'anàlisi va revelar la presència de nanopartícules d'or esfèriques, confirmant així el paper de l'or en la generació de l'enigmàtic fum morat.

Amb aquest trencaclosques històric finalment resolt, el professor Hall i el seu equip tenen previst utilitzar la mateixa metodologia per estudiar les propietats dels núvols produïts per altres fulminats metàl·lics, com el platí, la plata, el plom i el mercuri. Aquests materials presenten misteris intrigants que encara s'han de desvelar.

Es pot accedir al document de recerca titulat "Crisopeia explosiva" al servidor de preimpressió arXiv.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què és l'or fulminant?

L'or fulminant és el primer gran explosiu conegut del món. És un compost descobert pels alquimistes al segle XVI, compost principalment per diversos compostos amb l'amoníac jugant un paper important en el seu poder explosiu.

Per què l'or fulminant produeix fum morat?

Durant segles, els estudiosos s'han preguntat sobre el motiu del fum morat produït quan detona l'or fulminant. Investigacions recents de la Universitat de Bristol han confirmat que el color morat és el resultat de la presència de nanopartícules d'or esfèriques al fum.

Qui va descobrir el fum morat de l'or fulminant?

El 1585, l'alquimista alemany Sebald Schwaertzer va fer l'observació inicial del fum morat emès per l'or fulminant durant la detonació.

Quins són els plans de recerca futurs del professor Simon Hall i el seu equip?

Després de la resolució del misteri del fum morat de l'or fulminant, el professor Simon Hall i el seu equip tenen previst aplicar la seva metodologia per investigar la naturalesa dels núvols produïts per altres fulminats metàl·lics, inclosos el platí, la plata, el plom i el mercuri.

On puc accedir al treball de recerca?

El document de recerca titulat "Crisopea explosiva" es pot trobar al servidor de preimpressió arXiv (URL: https://arxiv.org/).