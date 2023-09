El toc de l'artista: detalls recentment descoberts a les pintures funeràries de l'Antic Egipte

Investigadors del CNRS, la Universitat de la Sorbona i la Universitat Grenoble Alpes han descobert detalls ocults en les pintures funeràries de l'antic Egipte, donant llum a les tècniques i pràctiques artístiques de l'època. Treballant en col·laboració amb el Ministeri d'Antiguitats egipci i la Universitat de Lieja, l'equip va utilitzar eines portàtils per a anàlisis i imatges químiques in situ no destructives, revelant modificacions no vistes realitzades durant la producció de les obres d'art.

Les pintures en qüestió, que es remunten a aproximadament 1,400 i 1,200 aC, es van trobar a les tombes de Nakhtamon i Menna a Luxor. A través de la seva anàlisi, els investigadors van descobrir que determinats elements de les pintures estaven alterats o retocats, tot i ser imperceptibles a simple vista. Per exemple, el tocat, el collaret i el ceptre del retrat de Ramsès II van tenir revisions significatives. De la mateixa manera, un braç en una escena d'adoració a la tomba de Menna va patir canvis de posició i color.

Aquests descobriments desafien la percepció que l'art egipci antic era molt formal i rígid. Els investigadors proposen que aquestes modificacions s'hagin fet a petició dels comissaris o com a resultat de l'evolució de les visions dels artistes. L'ús d'eines portàtils, com ara l'anàlisi química, reconstruccions digitals en 3D, fotogrametria i macrofotografia, va permetre a l'equip restaurar els tons originals de les pintures i presentar una comprensió més dinàmica d'aquestes obres mestres.

Aquest estudi només marca l'inici de les investigacions dels investigadors sobre l'art egipci antic. El seu objectiu futur és analitzar altres pintures a la recerca de més proves de l'artesania i identitats artístiques dels dibuixants-escribes egipcis antics.

Els resultats d'aquest projecte de recerca s'han publicat a la revista PLOS ONE.

Referència:

"Misteris ocults a les pintures egípcies antigues de la necròpolis tebana observada mitjançant mapeig XRF in situ" de Philippe Martinez, Matthias Alfeld, Catherine Defeyt, Hishaam Elleithy, Helen Glanville, Melinda Hartwig, François-Philippe Hocquet, Maguy Jaber, Pauline Martinetto, David Strivay i Philippe Walter, 12 de juliol de 2023, PLOS ONE.

DOI: 10.1371 / journal.pone.0287647