STS-58: Conducció d'investigacions en ciències de la vida a l'espai

El 18 d'octubre de 1993, el transbordador espacial Columbia es va embarcar en la missió STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Aquesta missió tenia com a objectiu avançar en la comprensió de l'adaptació fisiològica als vols espacials mitjançant una sèrie d'experiments d'avantguarda. La tripulació de set membres de l'STS-58 estava formada pel comandant John E. Blaha, el pilot Richard A. Searfoss, el comandant de càrrega útil Dr. M. Rhea Seddon, els especialistes de la missió William S. McArthur, el doctor David A. Wolf, Shannon M. Lucid. , i l'especialista en càrrega útil Dr. Martin J. Fettman.

L'objectiu principal de la missió era estudiar els sistemes cardiovascular, pulmonar, regulador, neurovestibular i musculoesquelètic per obtenir informació sobre les respostes fisiològiques als vols espacials. Al llarg de 14 dies, la tripulació va realitzar 14 experiments, vuit d'ells van implicar els astronautes com a subjectes de prova i els sis restants amb rates de laboratori.

Per optimitzar el retorn de la ciència per als investigadors principals, la missió original de Spacelab-4, que estava sobresubscriptada, es va dividir en dues missions. Aquesta missió STS-58, com a segona part, es va anomenar SLS-2. L'anterior missió SLS-1 havia tingut lloc el juny de 1991 i va implicar nou experiments realitzats per una tripulació de set membres.

El transbordador espacial Columbia va enlairar des del Centre Espacial Kennedy a Florida, realitzant el 15è llançament de la seva vida. La tripulació treballava al mòdul Spacelab, que estava muntat a la badia de càrrega útil de la llançadora. Aquest mòdul havia estat desenvolupat per l'Agència Espacial Europea (ESA) i també s'havia utilitzat en missions anteriors.

Els experiments amb STS-58 van requerir que els membres de la tripulació recopilessin i analitzessin dades extenses, tant abans com durant la missió. Per exemple, Lucid i Fetttman tenien catèters enfilats a través de les venes del braç al cor per mesurar directament l'efecte de la ingravidesa sobre la pressió venosa central. La tripulació també va estudiar l'adaptació motora sensorial, utilitzant una cúpula giratòria amb punts de colors i una cadira giratòria per mesurar la percepció i els reflexos dels astronautes en ingravidesa.

A més dels experiments científics, la tripulació es va dedicar a altres activitats, com ara participar en el Programa Mèdic Orbiter d'Extended Duration i comunicar-se amb persones sobre el terreny mitjançant l'Experiment de Ràdio Amateur de Shuttle. També van aprofitar per capturar més de 4,000 fotografies de la Terra a sota.

En general, la missió STS-58 va ser una fita important en la investigació en ciències de la vida realitzada a l'espai. Va proporcionar informació valuosa sobre l'adaptació fisiològica als vols espacials i va obrir el camí per a futures missions i experiments en aquest camp.

