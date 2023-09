Recentment, hi ha hagut múltiples morts tràgiques a causa dels corrents d'esquinçament al llarg de la costa del Golf. Els corrents de trencament són canals d'aigua potents i estrets que poden allunyar els nedadors de la costa. Moltes persones s'espanten quan es veuen atrapades en un corrent de trencament, provocant esgotament i, en alguns casos, ofegament.

Si mai us trobeu en aquesta situació, és crucial mantenir la calma i evitar lluitar contra el corrent. El primer que cal recordar és no entrar en pànic. En canvi, conserva la teva energia i neda paral·lel a la costa, seguint el corrent. Un cop hàgiu esborrat el corrent d'esquinçament, podeu nedar en diagonal cap a la costa.

Mantenir la calma i saber què fer en un corrent de trencament pot marcar una diferència significativa. Les experiències personals, com la trobada de l'autor a una edat jove, poden ajudar a preparar les persones per a aquestes situacions. En mantenir la calma, l'autor va poder guiar-se a si mateix i a un amic de tornada a la costa amb seguretat.

És important tenir en compte que els corrents d'esquinçament us poden portar més lluny a l'oceà, de vegades fins a centenars de metres, depenent de les condicions. Tanmateix, seguint l'enfocament recomanat, els nedadors poden augmentar les seves possibilitats de supervivència.

Fonts:

– Article font de dannah_eve, Li Yang

Què fer si un cotxe no marcat l'atura

Fer-se aturar per un cotxe no marcat pot ser una situació preocupant. Amb l'augment de possibles estafes, és essencial prendre precaucions per garantir la vostra seguretat. Si sospiteu que el cotxe sense marcar pot no ser un oficial de policia legítim, hi ha passos que podeu fer.

Primer, reconeix que saps que t'han detingut. Podeu aconseguir-ho posant-vos els vostres intermitents. A l'autopista, es recomana aturar-se al carril de l'extrem dret i conduir al límit de velocitat, permetent que l'agent potencial us segueixi darrere.

A continuació, és convenient trucar al 911 i informar-los de la situació. Descriu el cotxe sense marcar i confirma si és realment un agent de policia. És possible que us demanin els detalls de la vostra ubicació per proporcionar una resposta més precisa.

Si es determina que la situació és il·legítima o us sentiu insegur, haureu de conduir a la comissaria més propera. Mentre conduïu, mantingueu el 911 en línia per garantir una comunicació i assistència constants.

És crucial mantenir-se vigilant en el món actual, on es produeixen estafes i activitats fraudulentes. Prendre aquestes precaucions pot ajudar a protegir-se dels perills potencials.

Fonts:

– Article font de dannah_eve, Clay Banks

Mantingueu-vos segur mentre conduïu darrere de camions que porten troncs

Quan conduïu, és essencial ser conscient dels possibles perills a la carretera. Això inclou ser prudent quan es condueix darrere de camions que porten troncs grans. Un tràgic incident que implica un tronc de fusta despres que entra al parabrisa d'un vehicle posa de manifest la importància de les mesures de precaució.

Si us trobeu conduint darrere d'un camió que porta troncs, es recomana canviar de carril immediatament i evitar el seguiment de prop. En crear una distància de seguretat, podeu reduir el risc que els objectes es desprenguin i provoquin accidents.

Ser conscient dels perills potencials i prendre mesures proactives pot ajudar a garantir la vostra seguretat a la carretera.

Fonts:

– Article font de dannah_eve, Magda Ehlers

Protegiu-vos contra les estafes telefòniques

En l'era digital, els estafadors troben constantment noves maneres d'enganyar la gent i obtenir informació sensible. Protegir-se de les estafes telefòniques és crucial per mantenir la vostra privadesa i seguretat.

Una regla important és no donar mai cap informació sensible en resposta a una trucada entrant. Els estafadors solen suplantar les empreses de targetes de crèdit i demanen dades personals. És essencial compartir informació només amb fonts de confiança en una trucada de sortida.

Mantenir-se vigilant i prudent quan rebeu trucades pot ajudar a evitar ser víctimes d'estafes i protegir la vostra privadesa.

Fonts:

– Article font de dannah_eve, Taylor Grote

Protegiu el vostre telèfon intel·ligent amb la neteja remota

Els telèfons intel·ligents contenen una gran quantitat d'informació personal i sensible. En el desafortunat cas de perdre el vostre telèfon, és fonamental prendre mesures per protegir les vostres dades.

Si activeu una funció d'esborrat remot al vostre telèfon intel·ligent, podeu esborrar tot el material sensible de forma remota. Aquesta funció garanteix que fins i tot si algú accedeix al teu dispositiu, no podrà accedir a la teva informació personal.

Protegir el vostre telèfon intel·ligent i les dades sensibles és essencial en el món digital actual.

Fonts:

– Article font de dannah_eve, Jonas Leupe

Ensenyar als nens la consciència situacional

Ensenyar als nens la consciència de la situació des de petits pot ajudar a inculcar hàbits de seguretat per a tota la vida. Hi ha diverses estratègies i jocs que els pares poden utilitzar per promoure la consciència del seu entorn.

Un joc consisteix a identificar tipus específics de cotxes o colors mentre condueix en família. Això anima els nens a observar activament el seu entorn, incloses les possibles sortides. Un altre joc, anomenat "observació de la gent", consisteix a endevinar les característiques de les persones en llocs públics, afavorint la capacitat de descriure les persones amb precisió.

En cultivar aquests hàbits des del principi, els pares poden capacitar els seus fills perquè siguin més conscients i preparats en situacions potencialment perilloses.

Fonts:

– Article font de dannah_eve