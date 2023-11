Un nou estudi revela pistes sobre l'evolució de l'ecolocalització en balenes i dofins

By

Un estudi recent ha donat llum a la història evolutiva de l'ecolocalització en balenes dentades i dofins. L'ecolocalització és una habilitat notable que permet a aquestes criatures marines navegar, comunicar-se i caçar al seu entorn submarí. Mitjançant l'anàlisi d'una gran col·lecció de fòssils de la família extinta Xenorophidae, els investigadors han identificat característiques i adaptacions clau que contribueixen al desenvolupament de l'ecolocalització.

Dins de la col·lecció de fòssils, es van descobrir dues espècies antigues pertanyents al gènere Xenorophus, inclosa una espècie desconeguda anteriorment. Aquestes criatures van viure a les aigües que envolten l'est d'Amèrica del Nord fa aproximadament 25 a 30 milions d'anys. Tot i tenir dents semblants a les molars, s'assemblaven als dofins moderns d'altres maneres i tenien aproximadament la mateixa longitud que els dofins mulars comuns.

L'estudi es va centrar en les similituds entre l'antic Xenorophus i els seus parents ecolocalitzadors moderns, especialment en les estructures de les seves mandíbules i al voltant dels seus forats. Es va trobar que, com els seus descendents, els Xenorophus tenien asimetria al crani prop de l'espiral. Aquesta asimetria del crani és crucial per produir sons aguts, un component clau de l'ecolocalització.

A més, els investigadors van descobrir que Xenorophus tenia una flexió del musell diferent, la qual cosa va provocar un desplaçament i un gir cap a l'esquerra. Estudis anteriors han indicat que aquesta estructura podria afectar la col·locació del greix a la mandíbula inferior. En les balenes i els dofins moderns, aquesta estructura facilita la conducció d'ones sonores cap a l'oïda interna, permetent l'audició direccional.

Si bé els Xenorophus poden no haver estat tan competents com els seus homòlegs moderns a l'hora de produir i escoltar sons aguts, la seva estructura del musell representa una etapa de transició significativa en l'evolució de l'ecolocalització. Els investigadors creuen que l'estudi de l'asimetria i la corba del musell en Xenorophus contribuirà a una millor comprensió de com les balenes i els dofins van desenvolupar les seves capacitats d'ecolocalització.

Aquest estudi posa l'accent en la importància de l'asimetria en l'evolució i destaca la necessitat d'investigar aquesta característica en fòssils. L'asimetria no s'ha de descartar com a variació individual o distorsió geològica, sinó que s'ha d'examinar de prop com una adaptació a diferents ambients.

L'equip d'investigació té la intenció d'explorar més el revolt del musell en altres odontocets per determinar l'abast de la seva prevalença. Les seves troballes s'han publicat a la revista Diversity.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Què és l'ecolocalització?

L'ecolocalització és un sistema sensorial que alguns animals, com les balenes dentades i els dofins, utilitzen per navegar, comunicar-se i localitzar preses. Implica emetre sons aguts i escoltar els ecos que tornen després de rebotar en objectes de l'entorn.

P: Què és l'asimetria en el context dels cranis de balenes i dofins?

L'asimetria es refereix a la manca de simetria del mirall en l'estructura d'un organisme. En el cas dels cranis de balenes i dofins, l'asimetria a prop del forat té un paper crucial en la seva capacitat de produir i escoltar sons aguts utilitzats per a l'ecolocalització.

P: Com va contribuir l'estudi a la nostra comprensió de l'evolució de les balenes i els dofins?

L'estudi va analitzar fòssils de l'extinta família Xenorophidae i va identificar característiques clau que proporcionen informació sobre l'evolució de l'ecolocalització. Mitjançant l'estudi de l'asimetria i la flexió del musell diferent a Xenorophus, els investigadors van obtenir una millor comprensió de les adaptacions necessàries per al desenvolupament de les habilitats d'ecolocalització de les balenes i els dofins moderns.

P: Per què és important l'asimetria en l'evolució?

L'asimetria és un aspecte important de la història evolutiva, ja que reflecteix adaptacions a diferents ambients. L'estudi destaca la importància d'investigar l'asimetria en fòssils en lloc de descartar-la com a mera variació o distorsió geològica.

P: Què són els odontocets?

Els odontocets són un subordre dels cetacis que inclou balenes dentades, dofins i marsopes. Són coneguts per les seves habilitats d'ecolocalització i característiques diferents, com ara l'asimetria del crani a prop del forat.