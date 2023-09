5 asteroides que s'apropen a la Terra: detalls de mida, velocitat i distància revelats

La NASA ha identificat cinc asteroides que actualment s'estan dirigint cap a la Terra i s'aproximarà de prop en els propers dies. Aquests asteroides varien en mida i velocitat, amb un d'ells gairebé tan gran com un edifici. Aquests són els detalls clau sobre cadascuna d'aquestes roques espacials.

Asteroide 2023 SN1: Aquest asteroide, amb una amplada de 15 peus, es troba actualment en camí cap a la Terra i passarà molt a prop el 20 de setembre. Viatja a una velocitat de 58,306 quilòmetres per hora. L'aproximació més propera d'aquest asteroide serà només a 332,000 quilòmetres, que és fins i tot més a prop que la distància a la Lluna.

Asteroide 2023 RP9: Amb una amplada d'aproximadament 90 peus, l'asteroide 2023 RP9 també es dirigeix ​​cap a la Terra i tindrà la seva aproximació més propera el 20 de setembre. Es mou a una velocitat notable de 47,678 quilòmetres per hora i es trobarà a faltar la Terra per només 881,000 quilòmetres.

Els tres asteroides restants no s'han descrit individualment a l'article font, però és probable que tinguin característiques similars en termes de mida, velocitat i proximitat a la Terra.

Aquestes aproximacions properes per part dels asteroides serveixen com a recordatori de la vigilància constant necessària per controlar els objectes espacials que tenen possibilitats d'apropar-se molt al nostre planeta. La NASA i altres agències espacials d'arreu del món segueixen contínuament asteroides i altres cossos celestes per garantir una detecció precoç i possibles estratègies de mitigació si cal.

És important tenir en compte que, tot i que aquests asteroides estan fent aproximacions relativament properes a la Terra, actualment no hi ha motius de preocupació, ja que les seves trajectòries calculades no mostren cap amenaça significativa de col·lisió. Aquestes trobades ofereixen valuoses oportunitats perquè els científics estudiïn aquestes roques espacials de prop i millorin la nostra comprensió de la seva composició i comportament.

Fonts:

- NASA (Administració Nacional d'Aeronàutica i Espai)