Observant la Lluna, Venus, Júpiter i Saturn al cel

Aquest article ofereix un resum dels esdeveniments del cel actuals, incloses les posicions i els moviments de Venus, Júpiter i Saturn.

Al cel del matí, es pot veure la brillant Venus a l'est-sud-est abans de la sortida del sol. Actualment es troba en el seu interval màxim de pujada abans de la sortida del sol, que s'allargarà fins al 6 de novembre. Una hora abans de la sortida del sol, Venus es troba a més de 30° per sobre de l'horitzó est-sud-est i es mou cap a l'est davant de la constel·lació de Lleó. Es troba a menys de 20° a la part inferior esquerra de Regulus, l'estrella més brillant de Lleó. Tanmateix, a causa de la presència d'una lluna brillant al cel, aquest pot ser l'últim matí durant més d'una setmana per veure les estrelles de Leo sense l'ajuda de prismàtics.

Júpiter, en canvi, es pot trobar al cel occidental, a menys de 20° amunt i a més de 125° de Venus. La bretxa entre Venus i Júpiter continua augmentant cada dia. Quan la separació arribi als 180°, Júpiter es posarà mentre Venus s'aixeca. Això es farà el 10 de desembre. Després, Júpiter es posarà abans que Venus s'aixequi.

Al cel del vespre, Saturn és visible per sobre de l'horitzó sud-sud-est després de la posta de sol. No és tan brillant com Venus o Júpiter, però segueix sent un dels cossos semblants a estrelles més brillants del cel. Saturn es pot trobar a uns 30° per sobre de l'horitzó i aproximadament 20° per sobre de l'estrella Fomalhaut.

Durant la nit, Júpiter, Saturn i la lluna apareixeran més a l'oest a causa de la rotació de la Terra. Saturn estarà al cel del sud menys de tres hores després de la posta de sol i es posarà més d'una hora abans que Venus surti. Júpiter estarà al sud-est a mesura que s'apropi la mitjanit i tornarà a ser visible al cel occidental abans de la sortida del sol.

Observar la lluna, Venus, Júpiter i Saturn al cel pot proporcionar una experiència celestial fascinant. No perdis l'oportunitat de presenciar aquests bells cossos celestes mentre es mouen i interactuen al cel nocturn.

Fonts:

– Programa informàtic MICA de l'Observatori Naval dels EUA