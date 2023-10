La mida enorme d'una tempesta de 14,300 anys recentment descoberta

By

En un descobriment emocionant, els científics han trobat proves d'una tempesta massiva que es va produir fa aproximadament 14,300 anys. Es va trobar que aquesta tempesta, que ara és la tempesta més gran registrada, era al voltant del doble de la mida de les tempestes potents identificades anteriorment.

Conegudes com els Esdeveniments de Miyake, es creu que aquestes tempestes antigues van ser molt més enormes que qualsevol cosa experimentada en els últims temps. S'estima que la tempesta recentment descoberta, en particular, va tenir una mida d'un ordre de magnitud més gran que les tempestes anteriors.

Per descobrir aquesta informació, els investigadors van realitzar un estudi amb experts del Regne Unit, França i la República Txeca. Van centrar la seva investigació en els Alps francesos del sud, concretament el riu Drouzet i les seves ribes erosionades.

Per mesurar els nivells de radiocarboni i determinar l'edat de la tempesta, els científics van examinar arbres antics trobats a les ribes erosionades. Mitjançant l'anàlisi dels arbres conservats, van poder confirmar l'ocurrència de la tempesta de 14,300 anys i estimar la seva enorme mida.

Aquest descobriment aporta una nova llum sobre els esdeveniments meteorològics extrems que van tenir lloc fa milers d'anys. La comprensió de la mida i la intensitat d'aquestes tempestes proporciona informació valuosa sobre els patrons climàtics antics de la Terra i l'impacte potencial de les condicions meteorològiques extremes futures.

Val la pena assenyalar que la datació per radiocarboni és un mètode utilitzat per determinar l'edat de materials orgànics, com els arbres, mitjançant l'examen de la desintegració dels isòtops de carboni radioactius presents en ells.

En general, aquest estudi innovador mostra el poder de la investigació científica per descobrir fenòmens climàtics antics. Mitjançant l'estudi de l'evidència del passat, els investigadors poden millorar la nostra comprensió de la història geològica i atmosfèrica de la Terra, així com les seves possibles implicacions per al futur.

