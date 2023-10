Els anells d'arbres antics revelen una tempesta solar colossal fa 14,300 anys

By

Un descobriment innovador d'un equip internacional de científics ha revelat un augment colossal dels nivells de radiocarboni fa aproximadament 14,300 anys, donant llum a la tempesta solar més gran mai identificada. La investigació, detallada a la publicació "Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences", va implicar mesurar els nivells de radiocarboni en anells d'arbres antics trobats als Alps francesos.

En examinar els anells d'arbres individuals, els investigadors van poder identificar un notable pic de radiocarboni que data de 14,300 anys. El pic, causat per una immensa tempesta solar que va descarregar una quantitat important de partícules energètiques a l'atmosfera terrestre, es va comparar amb les mesures de beril·li obtingudes dels nuclis de gel de Groenlàndia.

L'estudi va identificar aquesta tempesta solar recentment descoberta com la més gran del seu tipus, superant els esdeveniments identificats anteriorment en el doble de la seva mida. Aquestes tempestes solars, conegudes com a esdeveniments de Miyake, s'han produït nou vegades durant els darrers 15,000 anys, però mai s'han observat directament.

Els resultats d'aquesta investigació han generat preocupacions sobre el potencial impacte catastròfic de tempestes solars similars a la nostra societat tecnològica moderna. Edouard Bard, autor principal de l'estudi, va destacar la connexió entre els esdeveniments solars extrems i la producció de radiocarboni, destacant les conseqüències devastadores que aquestes tempestes podrien tenir en infraestructures modernes com les telecomunicacions, els sistemes de satèl·lit i les xarxes elèctriques.

Tim Heaton, professor d'Estadística Aplicada a la Universitat de Leeds, va subratllar el potencial de danys permanents als transformadors de les xarxes elèctriques, els satèl·lits de navegació i comunicacions, i l'augment dels riscos de radiació per als astronautes durant les súper tempestes.

Comprendre i predir els esdeveniments solars extrems és crucial per salvaguardar la infraestructura de comunicació i energia de la Terra. Malgrat els avenços en l'observació solar, encara queda molt per aprendre sobre el comportament del sol, les causes d'aquestes tempestes i la seva predictibilitat.

El descobriment d'arbres ben conservats facilitat per la dendrocronologia no només proporciona informació sobre els canvis ambientals passats, sinó que també ofereix una línia de temps inèdita de l'activitat solar. Subratlla la urgència de comprendre els riscos que representen les tempestes solars extremes per a la societat moderna i destaca la necessitat de més investigacions en aquest camp.

