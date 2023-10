Els científics detecten raigs gamma d'alta energia de Vela Pulsar, desafiant les teories establertes

Els científics que utilitzen l'observatori HESS a Namíbia han fet un descobriment innovador. Han detectat raigs gamma d'alta energia excepcional del púlsar Vela, una estrella morta. Aquests raigs gamma tenen nivells d'energia 200 vegades més potents que qualsevol observació anterior del púlsar Vela, desafiant les teories establertes sobre els raigs gamma polsats d'aquestes estrelles. Les troballes, publicades a la revista Nature Astronomy, han impulsat els investigadors a reconsiderar els mecanismes darrere d'aquestes potents emissions.

Els púlsars són estrelles residuals que resulten d'explosions de supernoves. Són estrelles compactes i mortes amb un diàmetre d'uns 20 quilòmetres. Els púlsars giren extremadament ràpid i posseeixen un camp magnètic fort. El púlsar Vela, situat a la constel·lació de Vela, és especialment brillant a la banda de ràdio i emet raigs gamma còsmics. Es creu que aquests raigs gamma són produïts per electrons ràpids a la magnetosfera del púlsar, que viatgen cap a la seva perifèria i alliberen energia en forma de feixos de radiació.

Tanmateix, les observacions recents de l'observatori HESS han revelat un nou component de radiació a energies encara més altes, que arriba fins a desenes de tera-electronvolts. Aquesta és unes 200 vegades més energètica que qualsevol radiació detectada prèviament del púlsar Vela. El component d'alta energia apareix als mateixos intervals de fase que els raigs gamma observats en el rang de giga-electronvolts (GeV). Això desafia la comprensió tradicional dels púlsars i els mecanismes darrere de les seves emissions.

El descobriment obre noves possibilitats per observar altres púlsars en el rang de desenes de teraelectronvolts. Obre el camí per a una millor comprensió dels processos d'acceleració extrema en objectes astrofísics altament magnetitzats. Tanmateix, l'explicació exacta dels raigs gamma d'alta energia observats segueix sent incerta. Els investigadors suggereixen la implicació de processos com la reconnexió magnètica més enllà de la magnetosfera del púlsar. Seran necessaris més estudis i observacions per esbrinar aquest misteri.

En general, aquest descobriment innovador desafia el coneixement establert i proporciona informació valuosa sobre la naturalesa dels púlsars i els mecanismes darrere de les seves emissions.

Font: "Descobriment d'un component de radiació del Vela Pulsar que arriba als 20 Teraelectronvolts", Nature Astronomy.