25 anys de l'Estació Espacial Internacional: una fita i més enllà

L'Estació Espacial Internacional (ISS) ha celebrat recentment el seu 25è aniversari des del llançament del seu primer mòdul. Durant els últims 25 anys, l'ISS s'ha convertit en un emblema de la cooperació internacional i una plataforma per a innombrables descobriments científics. Explorem algunes preguntes més freqüents sobre l'ISS i el seu increïble viatge.

Quina mida té l'ISS?

Mesura més gran que una casa de sis dormitoris, l'ISS s'estén a 357 peus (108 metres) d'extrem a extrem. Per posar-ho en perspectiva, la seva mida és comparable a la d'un camp de futbol americà. A l'interior, l'ISS compta amb sis dormitoris, tres banys, un gimnàs i diverses instal·lacions de recerca.

Quina velocitat viatja l'ISS?

L'ISS fa zoom per l'espai a una velocitat sorprenent d'aproximadament 17,500 mph (28,000 km/h). Orbitant la Terra cada 90 minuts, la tripulació a bord de l'estació experimenta 16 sortides i postes de sol sorprenents cada dia. La bellesa d'aquestes transicions celestes s'ha capturat en impressionants imatges de lapse de temps.

Quant de temps romanen els astronautes a bord de l'ISS?

Normalment, els astronautes passen uns sis mesos a l'ISS, encara que alguns es queden durant períodes més curts o més llargs. Una excepció notable és Frank Rubio, que va tornar a la Terra l'octubre de 2023 després de passar un rècord de 371 dies a l'espai, superant qualsevol estada anterior de l'astronauta de la NASA. Originalment previst per a sis mesos, un problema amb la seva nau espacial va provocar una missió ampliada.

Quin és el nombre més alt de persones a l'ISS alhora?

Tot i que l'ISS generalment allotja una tripulació d'unes sis persones, hi ha hagut casos en què l'estació va acollir fins a 13 ocupants. Aquests nombres més alts solen produir-se durant els canvis de tripulació i són poc freqüents.

On es poden observar les millors vistes de la Terra des de l'ISS?

El mòdul Cúpula de l'ISS, amb les seves set finestres, ofereix vistes panoràmiques inigualables de la Terra. Els astronautes sovint graviten a aquest observatori durant el seu temps lliure, capturant fotos i vídeos impressionants. L'astronauta francès Thomas Pesquet, per exemple, planifica meticulosament les seves sessions de fotografia per capturar les millors fotografies de diferents regions que passen per sota de l'ISS.

L'ISS ha estat mai en perill?

Tot i que l'ISS està protegida de la majoria de les deixalles espacials, sempre hi ha algun risc de col·lisions. Els controladors terrestres controlen amb diligència els objectes en òrbita i ajusten la trajectòria de l'ISS quan les deixalles més grans amenacen un impacte potencial. El 2021, la tripulació es va refugiar temporalment a la seva nau espacial quan un núvol de runes va suposar un perill potencial. Afortunadament, l'estació va romandre il·lesa, la qual cosa va permetre reprendre les operacions amb normalitat.

Es pot veure l'ISS des de la Terra?

Absolutament! L'ISS és visible des de la Terra sense necessitat de telescopis ni prismàtics. La NASA fins i tot va llançar una aplicació útil que indica quan i on mirar cap amunt per detectar l'estació mentre llisca pel cel a una altitud d'aproximadament 250 milles.

Com gestionen els astronautes les necessitats del bany a l'espai?

Una de les preguntes més freqüents, els astronautes s'enfronten a reptes únics quan es tracta d'utilitzar el bany en condicions de microgravetat. Per garantir la neteja i l'eficiència, els enginyers van dissenyar un sistema especialitzat. Per a l'orina, s'utilitza un tub d'aspiració que la filtra i la recicla a l'aigua potable. Els residus sòlids es poden dipositar en una petita àrea designada. Per a una comprensió en profunditat de com funciona el vàter de l'ISS, consulteu aquest recurs explicatiu.

L'ISS romandrà en òrbita durant 25 anys més?

Lamentablement, el disseny envellit de l'ISS presenta dificultats i costos creixents de manteniment. Actualment, el pla és operar l'ISS fins al 2030, després del qual la NASA i els seus socis desorbitaran acuradament la instal·lació. Durant la reentrada a l'atmosfera terrestre, una part important de l'ISS es cremarà i es desintegrarà.

Què ens espera per a estades de llarga durada a l'espai?

La conclusió de la missió de l'ISS no marca el final de les aventures de la humanitat en viatges espacials de llarga durada. La NASA ja ha establert associacions amb empreses privades per construir noves estacions espacials que reprendran on va deixar l'ISS. SpaceX, en col·laboració amb la startup Vast, amb seu a Los Angeles, és un d'aquests socis, amb plans per llançar potencialment un nou mòdul ja el 2025. A més, la Xina ha establert la seva pròpia estació espacial i la NASA té la intenció d'establir una base lunar per ampliar estades d'astronauta.

Mentre reflexionem sobre els notables assoliments de l'ISS durant els darrers 25 anys, esperem amb impaciència la contínua exploració de l'espai i les possibilitats il·limitades que ens esperen.

Font: NASA

