El nou vehicle suborbital Shepard de Blue Origin roman a terra durant més d'un any

El vehicle suborbital New Shepard de Blue Origin fa més d'un any des del seu darrer llançament el setembre de 2022. Durant aquest llançament, el reforç reutilitzable de la primera etapa del vehicle va experimentar un problema i es va estavellar, mentre la càpsula desplegava el seu sistema d'escapament d'emergència i va aterrar amb seguretat. amb totes les seves càrregues útils de recerca intactes. Una investigació realitzada per Blue Origin va revelar que el broquet del motor BE-3PM de la primera etapa va patir una fallada termoestructural, que va provocar una desalineació de l'empenta i la finalització prematura de la missió.

Al març, Blue Origin va anunciar mesures correctores que estava implementant, que incloïen canvis en el disseny de la cambra de combustió i els paràmetres de funcionament per abordar els problemes de temperatura del broquet i la temperatura de la ratlla calenta. La companyia va expressar les seves expectatives de tornar al vol aviat i tornar a llançar el mateix conjunt de 36 càrregues útils de recerca. No obstant això, han passat 5.5 mesos des de l'actualització i New Shepard encara ha d'enlairar-se.

Tot i que Blue Origin no ha proporcionat actualitzacions significatives sobre l'estat de New Shepard ni un calendari per al seu retorn al vol, el seu principal competidor, Virgin Galactic, ha llançat amb èxit quatre missions de passatgers utilitzant el seu avió espacial VSS Unity durant aquest període. Virgin Galactic té ara vuit missions espacials tripulades, dues més que Blue Origin. Tot i que ambdues empreses tenen com a objectiu oferir als clients una experiència de curta durada d'ingravidesa i una visió de la Terra des de l'espai, VSS Unity roman en òrbita durant una durada significativament més llarga de 60 a 90 minuts, en comparació amb els 10 a 12 minuts de New Shepard.

Blue Origin continua compromès a resoldre els problemes tècnics amb New Shepard i tornar al vol el més aviat possible. La durada més llarga dels vols de Virgin Galactic pot donar-los un avantatge competitiu en el mercat del turisme espacial suborbital per a aquells que busquen una experiència més àmplia més enllà dels límits de l'atmosfera terrestre.

Definicions:

– Vehicle suborbital: una nau espacial dissenyada per arribar a l'espai però no aconseguir una òrbita estable al voltant de la Terra.

- Potenciador de la primera etapa reutilitzable: l'etapa inicial d'un coet que proporciona la major part de la propulsió durant el llançament i que es pot recuperar i reutilitzar per a missions posteriors.

– Anomalia: una desviació del comportament esperat o normal.

– Motor BE-3PM: el motor utilitzat a la primera etapa del vehicle New Shepard de Blue Origin.

Fonts: Blue Origin, Virgin Galactic