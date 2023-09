Els científics generen polsos d'electrons amb una durada de cinc attosegons

Científics de la Universitat de Constanza han desenvolupat un mètode innovador que utilitza flaixos de llum de femtosegons per generar polsos d'electrons amb una durada d'uns cinc attosegons. Aquest assoliment ofereix una resolució temporal més alta que les ones de llum i obre noves possibilitats per observar fenòmens ultraràpids, com les reaccions nuclears.

Els processos moleculars i d'estat sòlid, així com les reaccions nuclears, es poden produir en períodes de temps increïblement breus, com ara femtosegons o attosegons. Per aconseguir senyals de durada d'atosegons, els científics de la Universitat de Constança van utilitzar una nova configuració experimental. Van utilitzar parells de flaixos de llum femtosegon d'un làser per generar polsos d'electrons extremadament curts en un feix d'espai lliure.

A diferència de les ones de llum, que són incapaços d'aconseguir una resolució de temps tan alta a causa dels seus períodes d'oscil·lació més llargs, els electrons proporcionen una solució. En superposar els electrons de co-propagació amb crestes d'ones òptiques i canals de la mateixa velocitat, els científics van generar una sèrie de polsos d'electrons utilitzant el que es coneix com a força ponderomotriu.

La durada temporal d'aquests polsos d'electrons es va mesurar com a aproximadament cinc attosegons. Els investigadors també van trobar que els polsos d'electrons tenien una àmplia distribució de velocitats a causa de la forta desacceleració i acceleració experimentada durant la compressió. Aquesta distribució consta de milers de passos de velocitat, destacant l'efecte d'interferència resultant de la superposició temporal dels electrons amb ells mateixos.

Aquest assoliment té implicacions importants per als experiments de mecànica quàntica, especialment els que impliquen la interacció d'electrons i llum. A més, la configuració experimental ofereix el potencial per a futures investigacions en diversos camps. Per exemple, es podria utilitzar per estudiar els efectes de dos polsos curts sobre un material, amb el primer pols que desencadena un canvi i el segon pols utilitzat per a l'observació, de manera similar a un flaix de càmera.

En general, aquesta investigació representa un avenç important en el camp dels fenòmens ultraràpids i té el potencial de revolucionar la nostra comprensió de diversos processos, incloses les reaccions nuclears.

Font: Nature Physics

DOI: 10.1038/s41567-023-02092-6