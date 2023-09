La Mars Society anuncia l'Institut Tecnològic de Mart: obrir el camí per a l'assentament humà a Mart

La Mars Society ha presentat un pla ambiciós per establir el Mars Technology Institute (MTI) amb l'objectiu principal de desenvolupar tecnologies essencials per donar suport a l'assentament humà a Mart. Reconeixent la necessitat d'avenços en biotecnologia per abordar els reptes que s'enfronten al Planeta Roig, el MTI servirà com a centre per a les tecnologies d'avantguarda de Mart.

El doctor Robert Zubrin, president de la Mars Society, va destacar la importància d'una institució dedicada a crear tecnologies que puguin mantenir la vida a Mart. Tot i que el transport a Mart avança ràpidament, el que és realment essencial és la capacitat de sobreviure i prosperar un cop arribin els humans. L'MTI pretén omplir aquest buit crític.

L'establiment del MTI és oportú, ja que s'alinea amb el concepte de colonització de Mart. Inspirant-se en l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), que ha generat ingressos amb èxit a través de patents i llicències d'invents, l'MTI pretén seguir un camí similar. No només fomentarà les tecnologies marcianes, sinó que també pretén explorar la viabilitat econòmica de les colònies basades en Mart.

La vida a Mart presenta reptes importants que cal abordar. Aquests reptes inclouen l'escassetat de mà d'obra, les terres agrícoles limitades i les fonts d'energia. Per superar aquests obstacles, el MTI se centrarà inicialment en la biotecnologia. La investigació i les innovacions en biotecnologia obriran el camí per als avenços en automatització, robòtica, intel·ligència artificial, enginyeria genètica, producció d'aliments microbians, sistemes agrícoles avançats i biologia sintètica.

El Dr. Zubrin va destacar la ineficiència de la fotosíntesi a l'espai agrícola limitat de Mart. La biotecnologia ofereix una solució prometedora per abordar aquest repte i, alhora, satisfer les necessitats de la Terra. Mitjançant el desenvolupament de tecnologies per a la producció massiva d'aliments amb uns requisits mínims de terra, l'MTI pretén revolucionar la manera com sostenim la vida a Mart.

L'establiment de l'Institut Tecnològic de Mart representa una fita important en la recerca de l'assentament humà a Mart. Amb un enfocament en la biotecnologia, el MTI té com a objectiu desenvolupar les tecnologies necessàries per garantir la supervivència i la prosperitat a llarg termini dels humans a l'entorn marcià.

Fonts: The Mars Society