La nau espacial Psyche de la NASA captura les primeres imatges en la seva recerca d'un asteroide ric en metalls

En una fita important, la nau espacial Psyche de la NASA ha capturat les seves primeres imatges durant la seva missió per explorar un asteroide ric en metalls. L'orbitador, que es va llançar el 13 d'octubre, ha estat realitzant diverses operacions amb èxit des de llavors. S'ha alimentat amb instruments científics, ha transmès dades i fins i tot ha establert un rècord d'espai profund amb els seus propulsors elèctrics.

El 4 de desembre, la missió Psyche va activar les càmeres bessones de l'orbitador i va recuperar un total de 68 imatges. Aquestes imatges van ser preses dins d'una regió estelada de la constel·lació de Peixos. Actualment, l'equip d'imatge està utilitzant aquestes dades per garantir el bon funcionament de les càmeres i analitzar les imatges. Jim Bell, el líder de l'instrument de l'imatger Psyche a la Universitat Estatal d'Arizona, va expressar il·lusió per aquestes imatges inicials, referint-se a elles com a "obridor de cortines".

L'objectiu principal de l'instrument d'imatge és ajudar a determinar la composició de l'asteroide Psyche, que es creu que és ric en metalls com l'or i el diamant. L'instrument utilitza múltiples filtres de color, incloses les longituds d'ona de la llum que són invisibles per a l'ull humà, per recopilar dades sobre la composició de l'asteroide.

Tot i que aquestes imatges inicials són emocionants, la missió Psyche té encara més a la botiga. El 2026, la nau espacial prendrà imatges de prova de Mart durant un sobrevol, proporcionant més oportunitats per perfeccionar les seves capacitats d'imatge. Les imatges més esperades, però, seran capturades el 2029 quan Psyche arribi al seu asteroide objectiu. Aquestes imatges prometen oferir una visió sense precedents del món ric en metalls i desbloquejar informació valuosa sobre la formació primerenca del nostre sistema solar.

La nau espacial Psyche de la NASA està en un viatge increïble per explorar un món diferent a cap altre, i aquestes primeres imatges marquen l'inici d'una aventura científica notable.

