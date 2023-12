La NASA té previst reprendre les operacions del telescopi Hubble amb una precisió millorada del giroscopi

La NASA ha anunciat la seva intenció de restaurar les operacions científiques completes al telescopi espacial Hubble, malgrat els recents contratemps amb un dels seus giroscopis direccionals. Després de les lectures defectuoses d'un dels giroscopis del telescopi el 19 de novembre, el Hubble va entrar en mode segur com a mesura de precaució. Tot i que l'equip el va tornar a connectar amb èxit, els problemes posteriors van obligar el telescopi a posar-se en mode segur una vegada més el 21 i el 23 de novembre.

Afortunadament, l'última entrada en mode segur no va causar una preocupació significativa, ja que el Hubble pot funcionar amb un sol giroscopi si cal. Tanmateix, l'equip prefereix utilitzar tres per a una eficiència òptima. No obstant això, la NASA ha decidit restaurar el telescopi per a operacions científiques utilitzant els tres giroscopis. Per millorar el rendiment, els giroscopis funcionaran en un mode de major precisió durant les observacions.

Malgrat més de tres dècades de servei i l'atenció recent prestada als observatoris més nous, el Hubble segueix sent un actiu valuós per explorar el vast univers. Tot i que en el passat s'han produït problemes de giroscopi, l'observatori i els seus instruments es mantenen estables i en bona salut, segons un comunicat dels funcionaris de la NASA.

El telescopi espacial Hubble ha revolucionat la nostra comprensió del cosmos des del seu llançament i ha estat fonamental per capturar imatges impressionants de l'espai profund. El seu funcionament continuat garantirà que els científics tinguin accés a dades crítiques per a més investigacions i descobriments astronòmics. Malgrat el contratemps ocasional, el compromís de la NASA per restaurar i millorar la funcionalitat del telescopi subratlla la importància de la seva missió d'ampliar el nostre coneixement de l'univers.

