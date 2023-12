L'Índia i els EUA col·laboren en projectes espacials ambiciosos

L'agència espacial de l'Índia, l'Organització d'Investigació Espacial Índia (ISRO), col·laborarà amb l'agència espacial nord-americana NASA en projectes espacials ambiciosos. Un aspecte significatiu d'aquesta col·laboració és la possibilitat d'enviar un astronauta indi a l'Estació Espacial Internacional (ISS). La decisió de seleccionar l'astronauta indi la prendrà ISRO en funció dels seus criteris i objectius del programa espacial. Si tot va segons el previst, l'astronauta indi estarà entrenat i llest per al llançament a finals de 2024.

Actualment, la NASA envia astronautes a l'ISS mitjançant el coet i la nau espacial SpaceX d'Elon Musk. La durada de l'estada de l'astronauta indi a l'ISS dependrà dels objectius científics i dels experiments escollits per l'Índia per a la missió. Normalment, els astronautes romanen a l'ISS durant uns sis mesos. Tanmateix, alguns s'han quedat durant més temps, com Scott Kelly i Mikhail Kornienko que van completar una missió d'un any.

Col·laborar amb països que tenen experiència en l'exploració espacial ofereix coneixements tecnològics valuosos i reduccions de costos. Les aspiracions de l'Índia van més enllà del programa de l'ISS, amb plans per establir la seva pròpia estació espacial, la 'Estació Bharatiya Antariksha', per al 2035. Els Estats Units han expressat la seva voluntat de donar suport a l'Índia en la construcció d'una estació espacial comercial el 2040.

Aquesta col·laboració entre l'Índia i els Estats Units té el potencial d'impulsar la innovació i l'exploració humana a l'espai. La participació activa de l'Índia en iniciatives com els acords d'Artemis i el projecte Gaganyaan demostra el seu compromís amb l'exploració espacial i la utilització pacífica de l'espai exterior. A més, aquests esforços de col·laboració no només milloraran les capacitats i l'experiència de l'Índia en els vols espacials humans, sinó que també fomentaran la cooperació científica i tecnològica en diversos camps.

En general, aquests esforços de col·laboració tenen un potencial enorme per donar forma als esforços espacials de l'Índia i contribuir a la nostra comprensió més àmplia de l'univers. També serveixen d'inspiració per a la generació més jove de l'Índia per seguir carreres en camps STEM i inculcar una sensació de meravella i apreciació pel vast univers.