Els astronautes descobreixen el tomàquet perdut a l'Estació Espacial Internacional

En un sorprenent gir dels esdeveniments, els astronautes que celebraven el 25è aniversari de l'Estació Espacial Internacional (ISS) s'han trobat amb un tomàquet que havia desaparegut fa vuit mesos. El tomàquet, que s'havia destinat a la investigació, havia desconcertat la tripulació, provocant acusacions juganeres contra un dels seus col·legues.

L'astronauta de la NASA Jasmin Moghbeli va anunciar el descobriment excepcional, exonerant el seu amic Frank Rubio, a qui s'havia acusat en broma de menjar-se el tomàquet. "Hem trobat el tomàquet", va proclamar Moghbeli, posant fi a les bromes de bon humor entre els astronautes.

No obstant això, la recuperació del tomàquet fugitiu il·lumina un dels reptes als quals s'enfronten els astronautes a l'espai. La ingravidez planteja dificultats per mantenir el control sobre els objectes. L'absència de gravetat fa que sigui increïblement difícil localitzar i assegurar articles dins dels barris confinats de l'ISS.

El comandant de la tripulació de l'ISS, Andreas Mogensen, va descriure la dificultat de trobar eines o equipament a les bosses sense perdre altres objectes. La majoria dels objectes perduts es troben a prop d'una sortida d'aire, però aquesta situació continua sent un dels molts reptes únics als quals s'enfronten els astronautes a l'espai.

La investigació realitzada sobre el cultiu de tomàquets a bord de l'ISS té múltiples finalitats. L'estudi del creixement dels cultius, la composició de nutrients i la seguretat alimentària microbiana té com a objectiu comprendre millor el potencial de conrear fonts d'aliments a l'espai. A més, els científics investiguen l'impacte de la qualitat de la llum en aquests factors crucials i exploren els beneficis psicològics per a la tripulació.

Aquestes proves tenen un paper important en la preparació de futures missions tripulades a Mart. Atesa la logística de reabastir una tripulació molt més enllà de l'òrbita de la Terra, és vital desenvolupar fonts d'aliments sostenibles per garantir la supervivència i el benestar dels astronautes durant els viatges espacials prolongats.

Tot i que els tomàquets originals no es van poder consumir a causa de la petita mida de la mostra i la preocupació per la contaminació per fongs, el descobriment inesperat aporta una nova emoció a la missió. El tomàquet recuperat representa una petita victòria que posa de manifest la determinació i l'adaptabilitat dels astronautes en la seva recerca i exploració més enllà del nostre planeta natal.