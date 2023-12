La rara bretxa del vent solar provoca una misteriosa expansió atmosfèrica a Mart

By

Els científics han descobert recentment que una expansió sobtada a l'atmosfera de Mart l'any passat va ser causada per un buit poc freqüent en el flux de partícules carregades, conegut com a vent solar, que emanava del sol. Aquest fenomen també s'ha observat a la Terra abans i podria tornar-se a produir aviat.

El 26 de desembre de 2022, el MAVEN Orbiter de la NASA va observar que la magnetosfera de Mart s'inflava cap a l'exterior milers de milles, fent que l'atmosfera marciana s'expandís temporalment. Aquesta expansió va coincidir amb una disminució significativa de les partícules de vent solar que van colpejar la nau espacial, la qual cosa va deixar els investigadors meravellats.

El rar esdeveniment va ser descrit com un "esdeveniment solar realment anòmal" per Shannon Curry, l'investigador principal de la missió MAVEN. L'expansió atmosfèrica va ser el resultat de l'absència de vent solar, que normalment empeny contra la magnetosfera de Mart, fent que desviés la majoria de partícules.

Un fet similar va tenir lloc a la Terra l'any 1999 quan el vent solar gairebé va desaparèixer durant tres dies, permetent que la nostra atmosfera s'expandís fins a 100 vegades el seu volum normal abans de tornar a la seva mida original. Aquest esdeveniment no va causar cap dany notable al planeta.

Es creu que aquests buits inexplicables en el vent solar són causats per partícules ràpides que s'aconsegueixen sobre les que estan davant, creant espais sense vent solar. En un estudi anterior, els investigadors van vincular aquest esdeveniment d'expansió atmosfèrica a la Terra amb un gran buit a la superfície solar conegut com a forat coronal, amb camps magnètics més febles que acceleren el vent solar.

A mesura que el sol entra en la seva fase màxima solar, caracteritzada per una major activitat, els forats coronals poden ser més habituals en els propers anys. Això podria donar lloc a més ocurrències d'expansió atmosfèrica, tant a Mart com a la Terra. Els científics continuen estudiant aquests esdeveniments per entendre millor el seu impacte i les possibles conseqüències a llarg termini.