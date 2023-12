El tennis pot suposar un risc greu de lesió cerebral traumàtica, revela un estudi

L'impacte de la pilota de tennis pot causar una lesió cerebral traumàtica, segons l'estudi

Un estudi recent suggereix que el tennis, un esport sovint associat amb l'agilitat i la delicadesa, pot suposar un risc greu de patir una lesió cerebral traumàtica (TCE) si un jugador és colpejat per una pilota de tennis. Tot i que normalment associem esports com el futbol, ​​el futbol i el rugbi amb commocions cerebrals, l'impacte d'una pilota de tennis ràpida al cap pot ser igual de greu.

L'estudi va trobar que si una pilota de tennis que viatja a més de 89 milles per hora colpeja el cap d'un jugador, té el potencial de causar una commoció cerebral. Tenint en compte que els jugadors de tennis professionals sovint poden servir a velocitats superiors a 100 mph, el risc de TCE en aquest esport és important. Tot i que els jugadors aficionats no poden colpejar la pilota amb tanta força, les lesions per pilotes de tennis encara són possibles, encara que rars.

Els experts destaquen la importància d'entendre i protegir-se de les lesions al cap derivades dels impactes de la pilota de tennis, ja que el tennis és un esport popular entre milions de participants a tot el món. Els investigadors van utilitzar un model informàtic, similar als utilitzats per predir lesions al cap en accidents de cotxe, per avaluar l'efecte potencial d'una pilota de tennis colpejant el cap humà a diferents velocitats, angles i ubicacions.

L'estudi va destacar a més que les lesions al cap per pilotes de tennis són més probables quan la pilota colpeja el costat del cap o en un angle directe de 90 graus. Aquestes troballes es van publicar recentment al Journal of Applied Mechanics. Tot i que les commocions cerebrals generalment es consideren lesions cerebrals traumàtiques lleus, encara poden provocar símptomes debilitants com ara mals de cap, marejos i dificultats per concentrar-se, que poden durar setmanes o fins i tot mesos.

Tot i que aquest estudi es va centrar principalment en el risc per als homes adults, calen més investigacions per estimar els riscos potencials per a dones i nens. No obstant això, és probable que les troballes siguin similars entre gèneres i grups d'edat.

A mesura que la popularitat del tennis continua augmentant i la participació augmenta, és crucial que els atletes, entrenadors i pares siguin conscients dels possibles riscos associats a l'esport. S'han de posar èmfasi en les precaucions com portar un casc adequat i tenir en compte la posició durant el joc per minimitzar l'aparició de lesions greus al cap.

