El descobriment de tortugues marines fossilitzades desafia creences prèvies de plantes prehistòriques

Un estudi recent ha revelat que dos fòssils petits i ovals que inicialment es creien que eren plantes prehistòriques són en realitat restes de tortugues marines. Els fòssils van ser descoberts fa més de mig segle a Colòmbia pel pare Gustavo Huerta, un sacerdot apassionat per les plantes fòssils. Originalment es pensava que representaven una espècie de sphenophyllum, una planta extinta relacionada amb les "cues de cavall" modernes.

Tanmateix, un reexamen dels fòssils per part d'investigadors de la Universitat del Rosario de Bogotà va descobrir un descobriment sorprenent. En lloc de venes vegetals, l'equip va trobar una delicada capa de teixit ossi esponjós, fet que els va portar a descartar la possibilitat que els fòssils fossin de plantes. Després de comparar els fòssils amb tortugues marines vives i altres fòssils, els científics van concloure que els fòssils ovalats són en realitat les closques, o caparaços, de tortugues marines.

Una anàlisi addicional dels fòssils va revelar patrons de creixement ossi en lloc de venes, així com evidències d'ossos dins de la closca anomenats neuronals i costals, juntament amb articulacions molt serrades entre ells. Els investigadors estimen que aquestes tortugues tenien menys d'un any d'edat i que potencialment pertanyen a l'espècie Desmatochelys padillai, un tipus de protostegid.

La identificació errònia dels fòssils com a plantes es reconeix ara com un error, i l'equip ha sobrenomenat amb humor les tortugues "Turtwig", després d'un personatge Pokémon que és en part tortuga i en part planta. La nova interpretació dels fòssils proporciona informació valuosa sobre les primeres etapes del desenvolupament de les tortugues i s'afegeix a la comprensió de les tortugues marines extintes.

El doctor Nick Fraser, expert en paleontologia de vertebrats, va elogiar les troballes de l'estudi, afirmant que la identificació dels fòssils com a tortugues cries s'alinea amb l'evidència i podria proporcionar informació important per a la identificació d'espècies. El professor Andy Gale, geòleg i paleontòleg, va destacar la importància d'aquest descobriment, destacant els perills de veure allò que es vol veure, encara que no hi sigui.

Aquest estudi desafia les creences anteriors sobre les plantes prehistòriques i amplia el nostre coneixement de l'evolució de les tortugues marines a l'era mesozoica. El reexamen dels fòssils serveix com a recordatori de la importància d'una anàlisi acurada i una ment oberta en la investigació científica.

Llegeix més a la història web: El descobriment de tortugues marines fossilitzades desafia creences prèvies de plantes prehistòriques