S'han revelat els guanyadors del concurs de fotografia editorial de la Royal Society

By

S'han anunciat els guanyadors del Concurs de Fotografia Editorial de la Royal Society d'enguany, que mostra la bellesa impressionant i els fenòmens científics que existeixen al nostre voltant. El concurs, que pretén celebrar el poder de la fotografia a l'hora de transmetre les meravelles del món natural, va incloure cinc categories: Astronomia, Comportament, Ciències de la Terra i Climatologia, Ecologia i Ciències del Medi Ambient i Microimatge.

El primer premi i guanyador de la categoria d'Ecologia va ser Irina Petrova Adamtzky amb la seva captivadora imatge titulada "Paisatge marcià". La foto mostra un món microscòpic amagat en una fulla de tardor, amb un microorganisme anomenat Lamproderma scintillans. Adamtzky, que investiga l'activitat elèctrica dels fongs i altres microorganismes, va capturar sense voler l'escena mentre recollia mostres de motlle de llim a Somerset, Regne Unit. La fulla d'aspecte normal va revelar un món fascinant i intrigant dins dels seus límits.

Altres guanyadors destacats inclouen el doctor Gregory Funston, que va capturar un intens enfrontament entre dues serps de cascavell de les prades durant una excavació de dinosaures al Canadà, fet que li va fer guanyar el segon lloc a la categoria de comportament. La impressionant imatge del Sr. Imran Sultan titulada "Lluna de flors en una nit ennuvolada" li va assegurar el segon lloc a la categoria d'astronomia, mostrant una bella composició HDR de la lluna enmig dels núvols capturats als suburbis de Chicago.

A la categoria d'Ecologia, la imatge del Dr. Tom Shlesinger titulada "Estrella de la nit" va reclamar el lloc guanyador, amb un banc de petits peixos nedant per sobre d'un vibrant escull de corall. A més, la foto de la posta de sol ardent del professor Michael Meredith feta a l'Antàrtida titulada "Burning through the Frozen South" li va assegurar el segon lloc a la categoria de Ciències de la Terra.

El concurs fotogràfic de la Royal Society Publishing, llançat el 2015, commemora el 350è aniversari de la revista científica més antiga del món. La Royal Society, amb seu al Regne Unit, és una prestigiosa beca formada per científics distingits de diverses disciplines.

Per obtenir més imatges i informació increïbles sobre la competició, visiteu el lloc web oficial de la Royal Society.

Llegeix més a la història web: S'han revelat els guanyadors del concurs de fotografia editorial de la Royal Society