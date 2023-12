Rara pluja de meteorits per il·luminar el cel de Nova Zelanda

By

Una pluja de meteors molt esperada està programada per adornar el cel nocturn de Nova Zelanda dimarts al vespre. Es preveu que aquest esdeveniment extraordinari sigui diferent de cap altre, segons el professor James Scott, geòleg de la Universitat d'Otago. La pluja està associada amb el pas del cometa 46P, que va alliberar una quantitat important de deixalles després d'una trobada propera amb Júpiter el 1972. Aquests residus ara interceptaran l'òrbita de la Terra, proporcionant una visualització impressionant visible durant unes quatre o cinc hores.

Mentre que les pluges de meteors es produeixen anualment quan l'òrbita de la Terra es creua amb restes de cometes i asteroides, el descobriment de nous és rar. Algunes pluges de meteors, com el cometa Halley, s'han documentat des de fa milers d'anys. Tanmateix, la propera pluja és única, ja que és la primera associada amb l'objecte proper a la Terra Wirtanen.

Coincidint amb la pluja de meteors de Wirtanen hi ha un altre esdeveniment notable conegut com les Gemínides, que semblarà originar-se des d'una direcció diferent al cel nocturn. Si les condicions meteorològiques ho permeten, els espectadors poden esperar presenciar estrelles fugaces durant aquest espectacle celestial. Els meteoroides, que són trossos de deixalles de la mida d'un pèsol, s'escalfen i es vaporitzen en entrar a l'atmosfera terrestre, creant el rastre brillant que es veu habitualment durant les pluges de meteorits.

Els meteoroides més grans, coneguts com a boles de foc, representen un espectacle diferent. Aquests trossos de deixalles, que pesen fins a diversos quilograms, cauen més a prop de la Terra i es poden observar mentre passen per un procés anomenat vol fosc. Fireballs Aotearoa, una xarxa de ciència ciutadana que consta de més de 100 càmeres a tota Nova Zelanda, capturarà imatges de la pluja de meteors. L'objectiu de la xarxa és rastrejar els meteorits que puguin aterrar al país i contribuir a la investigació científica.

Tot i que les pluges de meteors no es poden predir amb precisió, el professor Scott assegura que en les nits clares, els espectadors estirats d'esquena i mirant el cel haurien de poder presenciar estrelles fugaces. Aquest esdeveniment proporciona als investigadors coneixements valuosos sobre la naturalesa dels cometes i asteroides, augmentant en última instància la nostra comprensió dels possibles impactes futurs a la Terra. Per gaudir plenament d'aquest espectacle celestial, es recomana trobar un lloc lluny de les llums brillants de la ciutat, ja que com més fosc sigui el cel, més fascinant serà la pantalla.