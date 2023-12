Esdeveniment celestial rar: Betelgeuse serà oculta per l'asteroide Leona

En un fascinant esdeveniment celestial que tindrà lloc l'11 de desembre, la brillant estrella Betelgeuse serà oculta temporalment per l'asteroide Leona. Tot i que s'espera que l'ocultació duri només uns segons, farà que Betelgeuse sigui invisible o s'enfosquirà significativament. Aquest rar fenomen es pot observar al llarg d'un camí estret a la Terra, amb el camí de la totalitat que s'estén des de Guadalajara, Mèxic, fins al sud de Florida, les Bahames, Espanya, Itàlia, Grècia, Turquia i Àsia central.

Tanmateix, per a aquells que no viuen pel camí de la totalitat, no cal preocupar-se. El projecte Virtual Telescope 2.0 amb seu al sud d'Itàlia transmetrà l'esdeveniment en directe, oferint a tothom l'oportunitat de presenciar aquest espectacle celeste.

Més enllà del seu atractiu per als observadors d'estrelles, aquest esdeveniment també té una gran importància per als científics. Betelgeuse, una supergegant vermella situada a uns 550 anys llum de la Terra, fa temps que ha intrigat els astrònoms per la seva mida i les caigudes imprevisibles de brillantor. La propera ocultació presenta una oportunitat única d'observar i entendre millor el comportament i les característiques d'aquesta estrella massiva.

A més, els astrònoms preveuen obtenir informació sobre l'asteroide Leona. L'ocultació proporcionarà dades valuoses sobre la mida, la forma, la composició, l'atmosfera potencial i la possibilitat de llunes petites de Leona. Aquestes observacions contribuiran a perfeccionar la nostra comprensió de Leona i reduir encara més les estimacions de les seves dimensions.

En estudiar l'ocultació, els astrònoms esperen descobrir més detalls sobre les grans cèl·lules convectives de Betelgeuse, que impulsen la seva brillantor variable. Aquest esdeveniment també ofereix l'oportunitat d'examinar la superfície de Betelgeuse i aprendre més sobre les seves característiques úniques.

Tant si viviu pel camí de l'ocultació com si no, l'11 de desembre és una data a marcar al vostre calendari. Preneu-vos el temps per mirar cap amunt i apreciar la bellesa i la meravella de Betelgeuse, un membre destacat de la constel·lació d'Orió. Els esdeveniments celestes que es desenvolupen al nostre cel nocturn no deixen de captivar-nos i inspirar-nos.