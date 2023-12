El nou planeta desafia la comprensió tradicional de la formació planetària

Investigadors de la Penn State University han fet un descobriment sorprenent que desafia les teories existents sobre com es formen els planetes. L'equip ha trobat un planeta, anomenat LHS 3154b, que té més de 13 vegades la mida de la Terra, orbitant una estrella anomenada LHS 3154 que és significativament més petita i més fresca que el nostre Sol.

La relació de massa entre LHS 3154b i la seva estrella amfitriona és superior a 100 vegades la de la Terra i el Sol, el que el converteix en el planeta més gran que s'hagi descobert mai orbitant una estrella nana ultrafresca. Aquesta troballa ha deixat desconcertats els científics planetaris, ja que contradiu els models actuals de formació d'objectes celestes.

Suvrath Mahadevan, el professor Verne M. Willaman d'Astronomia i Astrofísica de Penn State, va expressar la seva sorpresa pel descobriment. Va afirmar: "No esperem que existeixi un planeta tan pesat al voltant d'una estrella de massa baixa".

Les teories tradicionals proposen que després de la formació d'una estrella, el gas i la pols que l'envolten s'acumulen per formar un disc protoplanetari, que finalment condueix a la creació de planetes durant llargs períodes de temps. Tanmateix, el disc al voltant de LHS 3154 no té massa sòlida suficient per suportar la formació d'un planeta com LHS 3154b.

L'equip d'investigació va utilitzar el Habitable Zone Planet Finder (HPF), un espectrògraf astronòmic especialitzat desenvolupat a Penn State, per fer aquest descobriment innovador. L'HPF està dissenyat per detectar planetes que orbiten estrelles fredes que probablement tinguin aigua líquida.

Detectar planetes que orbiten estrelles més fredes és més fàcil que els que envolten estrelles com el nostre Sol perquè la proximitat més propera dels planetes a les seves estrelles més fredes genera senyals més fàcilment detectables en els seus espectres. Mahadevan va comparar aquest fenomen amb estar més a prop d'una foguera per rebre la seva calor.

El descobriment de LHS 3154b ha proporcionat una oportunitat única per provar les teories de formació de planetes existents. Mahadevan va declarar: "Això és exactament el que hem creat HPF per fer, per descobrir com les estrelles més comunes de la nostra galàxia formen planetes i per trobar aquests planetes".

Aquesta troballa innovadora emfatitza la gran quantitat que encara es desconeix sobre l'univers i desafia els científics a reavaluar la seva comprensió dels complexos processos darrere de la formació planetària.

Micah Hanks és l'editor en cap i cofundador de The Debrief. Es pot contactar amb ell per correu electrònic a [protegit per correu electrònic]. Segueix el seu treball a micahhanks.com i a X: @MicahHanks.

