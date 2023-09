Skriveni uticaj ubijanja na putevima na ugrožene vrste i ekosisteme

Ubistvo na putu nije samo tužan prizor na našim putevima, već doprinosi i masovnom odumiranju koje utiče na našu planetu. Svake godine milioni životinja, uključujući jelene, ptice i insekte oprašivače, budu žrtve sudara sa vozilima. Ovo uključuje mnoge ugrožene vrste koje se već bore za opstanak. Naročito su pogođeni gmizavci i vodozemci, zajednički poznati kao "herpi", uprkos njihovoj dominaciji u mnogim ekosistemima.

Sporo kretanje i privlačnost toplim površinama čine herpe sklonijim ubijanju na cesti. Za razliku od jelena ili grizlija, neki herpi ne reagiraju na promet, što dovodi do njihove prerane smrti. Ovo posebno vrijedi za vodozemce, koji moraju migrirati između svojih vodenih i kopnenih staništa. Tokom sezone parenja, kada jaka kiša napuni privremene bazene, hiljade vodozemaca kreće na bjesomučno putovanje do mjesta parenja. Nažalost, mnogi od njih moraju prijeći puteve da bi došli do svog odredišta, gdje često dođu do kraja.

Utjecaj ubijanja na cesti ide dalje od gubitka pojedinačnih životinja. Utječe na genetsku raznolikost i reproduktivni kapacitet populacija. Ubijanje na cesti često eliminira zdrave jedinke, uključujući mlade ženke koje još nisu imale priliku da doprinesu razmnožavanju. Za ugrožene vrste, čak i nekoliko smrtnih slučajeva može biti dovoljno značajno da gurne populacije prema izumiranju.

Dugo vremena se ubijanje na cesti smatralo prirodnim oblikom smrtnosti, ali se sada prepoznaje njegov skriveni uticaj na ekosisteme. Važno je da vlade i zajednice daju prioritet ekologiji puteva i implementiraju mjere za smanjenje smrtnosti na cestama, kao što su prelasci divljih životinja i ograničenja brzine u kritičnim područjima. Zaštitom naših puteva i divljih životinja možemo spriječiti daljnji gubitak ugroženih vrsta i očuvati osjetljivu ravnotežu naših ekosistema.

Izvor: Ben Goldfarb, Prelasci: Kako ekologija puteva oblikuje budućnost naše planete