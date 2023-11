By

Ko je Walmartov rival?

U svijetu maloprodaje konkurencija je žestoka, a kompanije se neprestano bore za prvo mjesto. Kada je u pitanju Walmart, maloprodajni gigant koji je postao poznato ime, mnogi se pitaju ko mu je najveći rival. Iako postoji nekoliko kandidata u utrci, jedna kompanija se ističe kao Walmartov primarni konkurent – ​​Amazon.

Amazon: E-Commerce Powerhouse

Amazon, koji je osnovao Jeff Bezos 1994. godine, počeo je kao online knjižara, ali je brzo proširio svoju ponudu i postao najveće svjetsko online tržište. Tokom godina, Amazon je eksponencijalno rastao, diverzificirajući svoj asortiman proizvoda i postajući na jednom mjestu za sve, od elektronike do namirnica. Sa svojim ogromnim izborom, konkurentnim cijenama i praktičnim opcijama isporuke, Amazon je postao sila s kojom se treba računati u maloprodajnoj industriji.

Walmart protiv Amazona: Bitka za prevlast u maloprodaji

Rivalstvo između Walmarta i Amazona često se opisuje kao sukob između tradicionalne maloprodaje i giganta e-trgovine. Dok Walmart ima snažno fizičko prisustvo sa svojim hiljadama prodavnica širom svijeta, Amazon dominira online tržištem. Obje kompanije su uložile mnogo u svoje snage kako bi stekle prednost u odnosu na druge.

Walmart pojačava svoje napore u e-trgovini, širi svoje online tržište i poboljšava svoje usluge dostave. Kompanija takođe koristi svoju ogromnu mrežu prodavnica kako bi ponudila zgodne opcije kao što su preuzimanje na ulici i dostava istog dana.

S druge strane, Amazon je napravio korake u fizičkom maloprodajnom prostoru. Kupovina Whole Foods Marketa 2017. godine označila je ulazak Amazona u prehrambenu industriju, što mu je omogućilo da se direktno nadmeće s Walmartovim poslovanjem prehrambenih proizvoda. Uz to, Amazon eksperimentira s trgovinama bez blagajne i proširuje svoj Amazon Go koncept.

FAQ

P: Da li je Amazon jedini rival Walmarta?

O: Iako je Amazon primarni Walmartov rival, postoje i drugi konkurenti u maloprodajnoj industriji, kao što su Target, Costco i Kroger.

P: Ko ima prednost u borbi Walmarta protiv Amazona?

O: Bitka za prevlast u maloprodaji između Walmarta i Amazona je u toku, a obje kompanije imaju svoje prednosti. Walmart ima snažno fizičko prisustvo, dok Amazon dominira online tržištem. Ishod ovog rivalstva tek treba da se utvrdi.

P: Po čemu se Walmart i Amazon razlikuju u svojim poslovnim modelima?

O: Walmart prvenstveno posluje kao trgovac na malo, sa ogromnom mrežom prodavnica. Amazon je, s druge strane, moćnik e-trgovine, koji prvenstveno radi na mreži, ali se širi i na fizičku maloprodaju.

U zaključku, dok se Walmart suočava s konkurencijom raznih maloprodajnih igrača, Amazon se ističe kao njegov primarni rival. Bitka između ova dva maloprodajna giganta nastavlja da oblikuje industriju, pri čemu svaka kompanija koristi svoje snage kako bi stekla prednost. Kako se maloprodajni krajolik razvija, biće fascinantno vidjeti kako se ovo rivalstvo razvija i ko će na kraju izaći kao pobjednik.