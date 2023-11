By

Koja je razlika između Walmarta i Walmarta?

U iznenađujućem preokretu, dva maloprodajna giganta s istim imenom su se pojavila na tržištu, što je izazvalo zabunu među potrošačima. Walmart, poznata američka multinacionalna maloprodajna korporacija, sada se nalazi u središtu pažnje s drugim subjektom koji nosi isto ime. Ali koja je zapravo razlika između ova dva Walmart entiteta? Uronimo u detalje.

Walmart Corporation:

Prvi i poznatiji Walmart je renomirana maloprodajna korporacija koju je osnovao Sam Walton 1962. Sa sjedištem u Bentonvilleu, Arkansas, Walmart Corporation upravlja širokom mrežom hipermarketa, diskontnih robnih kuća i trgovina prehrambenih proizvoda širom svijeta. Poznata je po širokom spektru proizvoda, konkurentnim cijenama i širokoj prisutnosti kako online tako i offline.

Walmart Inc.:

Drugi Walmart je relativno nov igrač na tržištu. Walmart Inc. je kanadska tehnološka kompanija koja nudi inovativnu platformu za e-trgovinu. Cilj mu je revolucionirati maloprodajnu industriju pružajući besprijekorno iskustvo kupovine putem interneta putem svoje web stranice i mobilne aplikacije. Iako dijeli isto ime kao američki maloprodajni gigant, Walmart Inc. je nezavisna cjelina koja nije povezana s Walmart Corporation.

FAQ:

P: Da li su Walmart Corporation i Walmart Inc. povezani?

O: Ne, Walmart Corporation i Walmart Inc. su odvojeni entiteti bez veze ili pripadnosti.

P: Mogu li kupovati u Walmart Corporation i Walmart Inc.?

O: Da, možete kupovati u oba entiteta. Walmart Corporation upravlja fizičkim trgovinama, dok Walmart Inc. nudi platformu za online kupovinu.

P: Jesu li proizvodi i cijene isti u oba Walmart entiteta?

O: Ponude proizvoda i cijene mogu varirati između Walmart Corporation i Walmart Inc. Preporučljivo je provjeriti web stranicu svakog entiteta ili posjetiti njihove odgovarajuće trgovine za tačne informacije.

P: Planira li Walmart Inc. proširiti svoje poslovanje?

O: Kao rastuća tehnološka kompanija, Walmart Inc. planira proširiti svoje poslovanje i doseći više kupaca u budućnosti.

U zaključku, iako oba entiteta dijele naziv "Walmart", oni su različiti i odvojeni jedan od drugog. Walmart Corporation je dobro etablirani maloprodajni gigant, dok je Walmart Inc. kanadska tehnološka kompanija koja ima za cilj revoluciju u maloprodajnoj industriji putem svoje online platforme. Dakle, sljedeći put kada čujete da neko spominje Walmart, obavezno pojasnite na koji Walmart misli, jer je razlika između njih značajna.