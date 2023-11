Pod kojom bankom je Walmart?

U svijetu maloprodaje Walmart je nesumnjivo gigant. Sa svojom razgranatom mrežom prodavnica i raznolikim asortimanom, kompanija je postala poznato ime. Međutim, kada su u pitanju bankarske usluge, Walmart ne posluje u okviru svoje banke. Umjesto toga, udružio se sa nekoliko finansijskih institucija kako bi svojim klijentima ponudio različite bankarske usluge.

Jedno od ključnih partnerstava koje je Walmart uspostavio je s Green Dot Corporation, vodećim dobavljačem prepaid debitnih kartica i bankarskih usluga. Kroz ovu saradnju, Walmart nudi Walmart MoneyCard, prepaid debitnu karticu koja omogućava korisnicima da upravljaju svojim novcem, kupuju i plaćaju račune. Walmart MoneyCard izdaje Green Dot Bank, podružnica Green Dot Corporation.

Još jedno značajno partnerstvo je sa Capital One Financial Corporation. Walmart se udružio sa Capital One kako bi ponudio Walmart Rewards Card i Walmart Rewards Mastercard. Ove kreditne kartice kupcima pružaju nagrade i pogodnosti za kupovinu u Walmartu i drugim prodavačima koji učestvuju. Capital One je izdavalac ovih kreditnih kartica.

FAQ:

P: Mogu li otvoriti bankovni račun u Walmartu?

O: Ne, Walmart ne posluje kao tradicionalna banka i ne nudi svoje bankovne račune. Međutim, pruža razne finansijske usluge kroz partnerstvo sa drugim bankama i finansijskim institucijama.

P: Mogu li unovčiti ček u Walmartu?

O: Da, Walmart nudi usluge unovčavanja čekova. Možete unovčiti razne čekove, uključujući platni spisak, državnu, povrat poreza i čekove namirenja osiguranja, u Walmart MoneyCenters ili na šalterima za korisničku podršku uz malu naknadu.

P: Mogu li dobiti zajam od Walmarta?

O: Ne, Walmart ne daje kredite direktno. Međutim, kroz svoja partnerstva nudi niz finansijskih proizvoda i usluga, kao što su prepaid debitne i kreditne kartice.

P: Jesu li Walmart-ove bankarske usluge sigurne?

O: Walmart-ove bankarske usluge se pružaju kroz partnerstvo sa uspostavljenim finansijskim institucijama. Ove institucije reguliraju i nadziru nadležni organi, osiguravajući sigurnost i sigurnost usluga koje nude.

U zaključku, iako Walmart nema svoju banku, on je sarađivao sa raznim finansijskim institucijama kako bi svojim klijentima pružio bankarske usluge. Bilo da se radi o prepaid debitnim ili kreditnim karticama, Walmart se udružio s kompanijama kao što su Green Dot i Capital One kako bi ponudio zgodna finansijska rješenja svojoj ogromnoj bazi klijenata.