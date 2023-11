By

Koja su tri segmenta Walmarta?

Walmart, najveći svjetski trgovac na malo, posluje u tri različita segmenta: Walmart US, Walmart International i Sam's Club. Svaki segment zadovoljava različite potrebe kupaca i doprinosi ukupnom uspjehu kompanije. Pogledajmo pobliže ova tri segmenta i šta oni podrazumevaju.

1. Walmart US

Walmart US je najveći segment kompanije, koji čini većinu njenih prihoda. Upravlja širokom mrežom maloprodajnih objekata širom Sjedinjenih Država, nudeći širok spektar proizvoda, uključujući namirnice, odjeću, elektroniku i predmete za kućanstvo. Walmart US svakodnevno opslužuje milione kupaca, pružajući im pristupačne cijene i povoljno iskustvo kupovine. Segment također uključuje Walmartovu platformu za e-trgovinu, koja omogućava kupcima da kupuju na mreži i da im se kupovine isporuče na kućni prag.

2. Walmart International

Walmart International se fokusira na širenje prisustva kompanije izvan Sjedinjenih Država. Posluje u raznim zemljama širom svijeta, uključujući Meksiko, Kanadu, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kinu i Brazil, između ostalih. Ovaj segment prilagođava Walmartov poslovni model tako da odgovara specifičnim potrebama i preferencijama tržišta svake zemlje. Koristeći svoju globalnu skalu i stručnost, Walmart International ima za cilj da kupcima pruži kvalitetne proizvode po konkurentnim cijenama, istovremeno podržavajući lokalne ekonomije.

3. Sam's Club

Sam's Club je skladišni klub baziran na članstvu koji nudi rasute proizvode po sniženim cijenama. Poslužuje se i pojedinačnim kupcima i preduzećima, pružajući im širok izbor artikala, uključujući namirnice, elektroniku, namještaj i još mnogo toga. Sam's Club radi po modelu pretplate, gdje članovi plaćaju godišnju naknadu za pristup ekskluzivnim ponudama i pogodnostima. Sa svojim fokusom na masovnu kupovinu i uštedu troškova, Sam's Club apeluje na kupce koji žele da kupuju u većim količinama ili traže vrednost za svoj novac.

FAQ:

P: Koja je razlika između Walmart US i Walmart International?

O: Walmart US posluje unutar Sjedinjenih Država, dok Walmart International proširuje domet kompanije na druge zemlje širom svijeta.

P: Da li je Sam's Club samo za preduzeća?

O: Ne, Sam's Club je otvoren i za pojedinačne klijente i za preduzeća. Svako može postati član i uživati ​​u prednostima masovne kupovine i sniženih cijena.

P: Mogu li kupovati putem interneta u Walmartu?

O: Da, Walmart nudi platformu za e-trgovinu na kojoj kupci mogu kupovati na mreži i da im se kupovine isporuče na kućni prag.

Zaključno, tri Walmartova segmenta, Walmart US, Walmart International i Sam's Club, zadovoljavaju različite potrebe kupaca i doprinose globalnom uspjehu kompanije. Bilo da se radi o svojoj opsežnoj mreži maloprodajnih objekata, međunarodnoj ekspanziji ili skladišnom klubu zasnovanom na članstvu, Walmart nastoji kupcima pružiti pristupačne cijene, kvalitetne proizvode i povoljno iskustvo kupovine.