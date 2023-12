Otkrijte najsvečanije gradove u Americi za Božić

Tražite vrhunsko božićno iskustvo? Ne tražite dalje. Prema nedavnoj anketi koju je sproveo Mixbook, brend foto knjiga, evo najboljih gradova u Americi koji zaista oličavaju duh Božića. Iako su neki od očekivanih kandidata poput Sjevernog pola, Aljaske bili visoko rangirani na listi, bilo je i nekoliko iznenađujućih unosa.

Na vrhu liste kao najbožićniji grad u Americi je Pigeon Forge, Tennessee. Ovaj slikoviti gradić možda se nalazi na jugu, ali svojom prazničnom ljupkošću i toplinom Apalača plijeni praznični duh. Tokom praznične sezone, Pigeon Forge se pretvara u zimsku zemlju čuda, ukrašenu milionima svjetlucavih lampica i svečanih ukrasa. U gradu se održavaju različiti događaji s božićnom tematikom, uključujući parade i Winterfest, gdje se posjetitelji mogu diviti zadivljujućim svjetlosnim prikazima i uživati ​​u zabavi uživo. Dollywood, poznati tematski park koji je osnovala Dolly Parton, također nudi mnoštvo prazničnih proslava.

Na drugom mjestu je Durango, Colorado, a slijede Lake Placid, New York, Stowe, Vermont, Alexandria, Virginia, Old Saybrook, Connecticut, Stockbridge, Massachusetts, Holland, Michigan, Betlehem, Pennsylvania i North Pole, Aljaska koji zaokružuju vrh deset. Iako New Jersey možda nije prvo mjesto koje vam pada na pamet kada razmišljate o božićnoj atmosferi, Cape May i Morristown su dokazali da zaslužuju mjesto na listi.

Cape May, slikoviti primorski gradić poznat po svojim veličanstvenim viktorijanskim kućama, pretvara se u božićno čudo tokom božićne sezone. Istorijska četvrt ukrašena je hiljadama svjetlucavih svjetala i svečanih ukrasa, stvarajući scenu ravno iz Dikensovog romana. Godišnje “Cape May Christmas Candlelight House Tours” omogućavaju posjetiteljima da istraže prekrasno uređene gostionice i domove, uranjajući u toplinu i šarm prošlog vremena. U međuvremenu, Morristown postaje zimska zemlja čuda sa svojim povijesnim Morristown Green-om koji služi kao središnji dio prazničnih svečanosti. Zelenilo je prepuno svjetla i ukrasa, a grad je domaćin Božićnog festivala koji uključuje demonstracije skulptura od leda, posjete Djeda Mraza i vožnje kočijama.

Bilo da tražite snježnu zemlju čuda ili praznično utočište na obali, ovi gradovi nude savršeno okruženje za proslavu čarolije Božića. Za kompletnu listu 75 najbožićnijih gradova u Americi, posjetite web stranicu Mixbook i počnite planirati svoje praznične avanture sada.