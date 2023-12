THQ Nordic odgađa izdavanje rimejka Alone in the Dark radi daljnjih poboljšanja

THQ Nordic i programer Pieces Interactive donijeli su odluku da još jednom odgode dugo očekivani rimejk Alone in the Dark, pomjerajući datum izlaska sa 16. januara na 20. mart 2024. Ovaj potez dolazi kao pokušaj da se timu omogući više vremena za fino -podešavanje i izbjegavanje nepotrebnog pritiska na razvojni tim tokom užurbanog božićnog perioda.

Primarni motiv iza kašnjenja, prema THQ Nordic, je osigurati da igra nadmaši očekivanja gejming zajednice. Jedan od faktora koji doprinose povećanom iščekivanju su izuzetni nastupi poznatih holivudskih glumaca Davida [Barbour] i Jodie [Comer], koji će tumačiti glavne protagoniste u igri.

Alone in the Dark odaje počast revolucionarnom originalu i nudi igračima priliku da se urone u jezivu priču koju je osmislio Mikael Hedberg, poznat po svom radu na SOMA-i i Amneziji: The Dark Descent. Igra omogućava učesnicima da uđu u cipele ili Edwarda Carnbyja, kojeg je oživio talentirani David Harbor iz Stranger Things i Hellboya, ili Emily Hartwood, koju tumači Jodie Comer iz Free Guy i Killing Eve. Ovo ponovo zamišljeno klasično survival horor iskustvo kombinuje elemente psihološkog horora sa južnjačkom gotičkom atmosferom.

Iako igrači mogu osjećati želju da istraže svijet Alone in the Dark, oni i dalje mogu zadovoljiti svoju radoznalost preuzimanjem prologa Grace in the Dark. Ovaj samostalni pregled će fanovima dati okus onoga što mogu očekivati ​​od dugo očekivanog izdanja.

Alone in the Dark se razvija za PlayStation 5, Xbox Series i PC putem Steam-a, obećavajući vizuelno zapanjujuće i impresivno iskustvo za horor entuzijaste širom svijeta. Uz THQ Nordic posvećenost pružanju uglađenog i izuzetnog iskustva igranja, fanovi mogu biti sigurni da će se čekanje isplatiti.

