Odgođen rimejk THQ Nordic's Alone in the Dark: Više vremena za poljski i bez hrskanja

Sažetak: THQ Nordic i programer Pieces Interactive najavili su još jedno odlaganje za nadolazeći rimejk Alone in the Dark. Datum izlaska, koji je prvobitno pomjeren na 16. januar 2024., pomjeren je na 20. mart 2024. Odluka je donesena da se timu omogući više vremena za poliranje i da se izbjegne bilo kakva potencijalna kriza tokom božićnih praznika.

U nastojanju da ispune i nadmaše očekivanja zajednice, THQ Nordic i Pieces Interactive izrazili su želju da igra bude u skladu sa izvanrednim nastupima holivudskih zvijezda Davida Barboura i Jodie Comer, koji oslikavaju glavne protagoniste u ponovno zamišljenom opstanku. horor igra.

Alone in the Dark, posveta originalnom revolucionarnom naslovu, poziva igrače da se upuste u opsjednutu priču koju je osmislio Mikael Hedberg, poznat po svom radu na SOMA-i i Amneziji: Mračno spuštanje. Igra nudi jedinstvenu perspektivu jer igrači mogu izabrati da utjelovljuju ili Edwarda Carnbyja, kojeg igra David Harbour, ili Emily Hartwood, koju oličava Jodie Comer. Reimaginirani klasik spaja psihološki horor s elementima južnjačke gotike.

Iako je datum izlaska odgođen, fanovi željni da probaju Alone in the Dark još uvijek mogu uživati ​​u prologu Grace in the Dark, koji je dostupan za preuzimanje.

Remake Alone in the Dark se trenutno razvija za PlayStation 5, Xbox Series i PC putem Steam-a. Razvojni tim želi da osigura da igra postigne najviši nivo kvaliteta i da ispuni očekivanja igrača koji nestrpljivo očekuju njeno objavljivanje.

