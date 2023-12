Novi naslov: Infinix predstavlja revolucionarne mobilne tehnologije: bežično punjenje bez kablova i baterije pri ekstremnim temperaturama

Infinix, vodeći inovator u tehnološkoj industriji, najavio je dvije revolucionarne tehnologije koje će revolucionirati mobilnu industriju. Ova vrhunska dostignuća, nazvana Infinix AirCharge i Extreme-Temp Battery tehnologija, biće predstavljena na dugo očekivanom događaju ShowStoppers tokom sajma potrošačke elektronike (CES) 2024.

Infinix AirCharge tehnologija pomera granice bežičnog punjenja. To je rješenje za bežično punjenje koje eliminira potrebu za fizičkim kablovima, što ga čini praktičnijom i jednostavnijom opcijom za punjenje uređaja u pokretu. Uz ovu tehnologiju, korisnici mogu puniti svoje uređaje na udaljenosti od 0 do 20 cm, bez potrebe da dodiruju podlogu za punjenje ili koriste kablove. Ovo je omogućeno upotrebom tehnologije magnetne rezonancije sa više zavojnica i adaptivnih algoritama. Tehnologija AirCharge također daje prioritet sigurnosti korisnika, radi na niskoj frekvenciji ispod 6.78MHz i nudi snagu punjenja do 7.5W. Podržava krug zaštite od rezonancije i prenapona (OVP) od kraja do kraja kako bi se osiguralo sigurnost punjenja čak iu scenarijima gdje se razmak i položaj između telefona i podloge za punjenje brzo mijenjaju.

S druge strane, tehnologija Extreme-Temp Battery je revolucionarna inovacija u tehnologiji baterija. Ovaj napredni sistem baterija dizajniran je da izdrži i prilagodi se ekstremnim temperaturama, što ga čini idealnim za upotrebu u različitim okruženjima i aplikacijama. Obične baterije često imaju probleme u ekstremno hladnim okruženjima, kao što je zamrzavanje litijum jona. Međutim, Infinixova baterija Extreme-Temp koristi biomimetički elektrolit i fuzionu tehnologiju čvrstog stanja kako bi radila izuzetno dobro čak i na temperaturama do -40°C. Sa temperaturnim rasponom punjenja od -40°C do 60°C, osigurava funkcionalnost i izdržljivost u najtežim hladnim okruženjima.

Ove nove tehnologije iz Infinixa ne samo da će transformirati način na koji punimo naše uređaje već će i poboljšati cjelokupno korisničko iskustvo. Tehnologija AirCharge nudi praktičnost bežičnog punjenja bez muke sa kablovima, omogućavajući korisnicima da pune svoje uređaje dok igraju igrice, gledaju video zapise ili jednostavno sjede na kauču. U međuvremenu, tehnologija Extreme-Temp Battery pruža duži vijek trajanja baterije i osigurava sigurno i pouzdano punjenje, čak i u ekstremnim temperaturnim uvjetima.

Infinixova posvećenost inovacijama usmjerenim na korisnika je očigledna u njihovom kontinuiranom nastojanju za mogućnostima punjenja. Od tehnologije Thunder Charge do sveobuhvatnog FastChargea, oni su dosljedno pružali iskustva brzog punjenja prilagođena različitim scenarijima. Uvođenje tehnologija AirCharge i Extreme-Temp Battery na CES 2024 pokazuje posvećenost Infinixa unapređenju mobilnog punjenja i tehnologije baterija. Ove tehnologije su postavljene da učine punjenje praktičnijim i efikasnijim, omogućavajući korisnicima da ostanu povezani i napajani u pokretu.