Ubisoft postavlja novi standard: brzo premotavanje setova je menjač igre

Ubisoft je predstavio uzbudljivu karakteristiku u svojoj nadolazećoj igri mobilnog looter pucačina, The Division Resurgence. Iako brzo premotavanje setova nije revolucionarni koncept, to je karakteristika koja se danas retko viđa u igrama. Ova promjena igre ostavila je igrače da željno iščekuju izlazak igre 2024. godine, s nadom da će ona postati standardna uključenost u sve buduće video igre.

Otkrivši tu sposobnost slučajno, igrači su se zatekli kako jure kroz dugačke scene u The Division Resurgence samo jednim jednostavnim dodirom na ekranu. Bilo da se radi o liku koji tiho hoda ili pretjeranom dijalogu o misiji, igrači sada mogu proći kroz ove scene, štedeći vrijeme i čineći igru ​​ugodnijom.

Iako je potpuno preskakanje setova opcija u većini igara, često postoji želja da se uhvati svaki djelić znanja i razvoja karaktera. Funkcija brzog premotavanja unapred u The Division Resurgence zadovoljava ovu potrebu, omogućavajući igračima da selektivno ubrzavaju kroz delove scena. Ova manja, ali dojmljiva karakteristika nije samo dar od Boga za igrače koji žele brzo pokrenuti priču, već je idealna i za one koji igraju na mobilnim uređajima, pružajući fleksibilnost da završe igru ​​u svakom trenutku.

Ubisoftova posvećenost poboljšanju iskustva igrača je pohvalna. Uvođenjem opcije brzog premotavanja unapred u The Division Resurgence, postavili su novi standard u industriji igara. Igrači su sada željni da vide ovu funkciju implementiranu u budućim Ubisoft igrama, kao što su The Division 3 i The Division Heartland.

Iščekivanje je opipljivo, a ljubitelji Ubisoftovih igara ne mogu a da ne žude za pogodnostima i uživanjem koje funkcija brzog premotavanja donosi. Uz Ubisoft koji prednjači, drugi programeri igara mogu uzeti u obzir i razmotriti uključivanje ove funkcije koja mijenja igru ​​u svoje kreacije.

FAQ:

P: Da li je The Division Resurgence prva igra koja ima funkciju brzih setova?

O: Ne, neke JRPG i druge igre su uključivale slične karakteristike u prošlosti.

P: Mogu li u potpunosti preskočiti epizode u The Division Resurgence?

O: Da, kao i većina igara, The Division Resurgence dozvoljava igračima da u potpunosti preskoče setke ako žele.

P: Kada će The Division Resurgence zvanično pokrenuti?

O: Igra je trenutno u beta testiranju i očekuje se da će biti lansirana 2024. godine.